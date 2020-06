Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Torniamo a parlare di coronavirus nel mondo quasi 8,4 milioni di casi torna l’incubo in Cina gli Stati Uniti sono il paese più colpito con 2 milioni 163290 casi e 117717 morti quasi un milione di casi accertati in Brasile 12881 nuove infezioni in India atlanti ha inviato una lettera al vicepresidente della commissione europea Val di Ronchis accusando il governo italiano di aver violato le norme europee in particolare il secondo un’anticipazione del Financial Times i vertici di Atlantia lamentano che le norme del milleproroghe hanno Permette al governo di ridurre drammaticamente la sensazione riconosciuto al gruppo nel caso di revoca anticipata al contratto di Autostrade per l’Italia e puntano il dito anche contro il cambiamento del meccanismo per stabilire pedaggi autostradali atlanti accusa anche il governo di portarevendere la sua quota di maggioranza in autostrade e ctb a una valore ridotto creando un danno significativo a migliaia di investitori italiani e stranieri E gli incontri del Villa Pamphili nell’ambito della quinta giornata di progettiamo il rilancio una Mattinata fitta di incontri con tantissime sigle del comparto agroalimentare tu rischio ad aprire l’intervento del presidente del consiglio Giuseppe Conte il primo incontro della giornata con i rappresentanti del settore agricolo l’accordo su un piano di rilancio europeo assolutamente necessario se non ci fosse le conseguenze sarebbero gravi ed evidenti lo afferma oggi Il commissario l’economia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni intervistato da perquisendo che l’accordo ci sarà luglio questo accordo ha detto Gentiloni assolutamente necessario so che ci ti arriverà probabilmente è lui e non domani ma le conseguenze sarebbero così gravi che non c’è da discuterne ma ci si arriverà ne sono sicuro ha detto Gentiloni voltiamo pagina i carabinieri del repartoinvestigativo del rosso del reparto anticrimine di Catanzaro del nucleo investigativo di Vibo Valentia stanno notificando l’avviso di conclusione indagini su operazione Rinascita Scott nei confronti di 479 persone ritenute a parte più vicina la Ndrangheta della provincia di Vibo Valentia l’avviso prevede ulteriori capi di imputazione ulteriori indagati rispetto dei 336 arrestati il 19 dicembre scorso tra loro politici avvocati e professionisti di piccoli gatti alla criminalità organizzata ed è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa