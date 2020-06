Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Dunque dicevamo quinta giornata degli Stati Generali Villafranca via Roma con gli incontri con il settore produttivo del turismo e dello spettacolo ieri polemica tra Bonomi con te sulla cassa integrazione continua la crescita dei contagi in America Latina Brasile in testa 1,8 milioni in casi mentre le vittime hanno toccato quota 86200 altri 840 morti negli Stati Uniti 216 milioni di casi secondo Trump negli Stati Uniti sono vicini a un vaccino in Europa preoccupa il focolaio della Germania altri 580 casi 26 morti in Italia 43 decessi e 329 i nuovi contagi nessun nuovo caso in Puglia omelia Valle d’Aosta Calabria Basilicata e nella provincia di Bolzano sonorisotto da inizio pandemia 34448 i morti abbiamo anche parlato del secondo giorno degli esami di maturità dell’era covid di Gentiloni fa un accordo Found forse a luglio per la pagina sportiva Napoli Juventus 4-2 dopo i calci di rigore Gattuso trionfa in un Olimpico vuoto nello stadio della capitale a porte chiuse per le normative anti covid I Partenopei dopo aver sprecato diverse occasioni 90 minuti sono infallibili dagli undici metri e regalano Rose tecnico il primo trofeo da allenatore Ottima la presentazione la stazione di Buffon che durante la gara compie due miracoli Sud ehm e maksimovic testa Coppa Italia perché azzurri esplode la gioia per le strade del Capoluogo Campano e torniamo a parlare di scuola decreto rilancio il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificosono stati segnalati attraverso delle proposte emendative proprio dalla ne sono emendamenti che riguardano da una parte il gli organici e quindi la sicurezza delle scuole a settembre la necessità che è si facciano classico non più di 20 alunni Addirittura in alcuni si parla di 15 alunni com’è ha detto la ANIEF in base anche noi ovviamente delle classi soprattutto sugli organici di sostegno affinché siano trasformati La maggior parte di questi posti in deroga sono più di 80 mila che da diversi anni vengono dati in deroga in organico di diritto argomenti che portano anche per necessità di consentire a chi è ha maturato anni di esperienza senza specializzazione su posti di sostegno di poter conseguire questa situazione insegnare con la specializzazione dovuta cosa molto importante E come l’assunzione di tutti i docenti specializzati che continuano ad essere assunti nonostante abbianoaltrimenti riguarda il precariato il precariato Per quanto riguarda gli insegnanti anche di religione cattolica che non hanno una a una procedura straordinaria per loro è che da diversi anni a me da 15 anni attendono sempre di essere chiamati nei ruoli ma non sono solo loro ci sono diversi precari anche col diploma magistrale che insegna nostre maestre che ormai anni non riesco entrare Addirittura qualcuno viene persino licenziato Nonostante sia stata assolta che superato l’anno di prova per essere stato assunto non soltanto con riserva e quindi ci sono diversi emendamenti che riguardano la stabilizzazione dei precari anche per il personale ATA con una particolare attenzione a quei facente funzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi che in questo momento la scuola di cui è priva sono quasi una scuola su due ama il direttore è questo porta dei grossi problemi che il concorso ancora si sta aspettando chel’orale e ci sono diversi facente funzione Dani amministrativi che lo Stato farebbe bene invece a reclutare proprio nel nuovo ruolo di Giulia DSGA ci sono pure venuta menti che ricordano il verso tutte le procedure ultime concorso a dirigente scolastico che sono molto importanti perché risolverebbero da una parte il problema di chi è stato assurdo e rischi di Cinzia mento come prese dell’altra misurare il merito di chi invece il ricorso ritenendo illegittima tutta la procedura e ancora ci sono emendamenti che riguardano l’utilizzo dei fondi per le mense quelle dell’iPhone di coesione per il sud è ancora per prendere la carta docenti anche al personale precario stato impegnato negli atti a distanza ed è tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa