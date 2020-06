Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio nello scenario delle proiezioni sul PIL annuo dell’eurozona ci si attende un calore aree del 8:07 % Nel 2020 un recupero del 5% nel 2021 e del 3% del 222 previdente la bici e indicando che le prospettive di crescita sono state riviste notevolmente al ribasso secondo lo scenario grave che ipotizza una forte recrudescenza della pandemia al PIL dell’eurozona 12 mesi si ridurrebbe del 12% tra le economie calo dell’attività più marcato in Francia Italia e Spagna che in Germania e nei Paesi Bassi nota l’istituto di Francoforte lettera di atlanti all’Unione europea con accuse al governo di aver violato le norme europee in particolare i vertici lamentano che le norme del decreto milleproroghe hanno permesso di ridurre drammaticamente la compensazione al grupponel caso di revoca anticipata al contratto di Autostrade per l’Italia e puntano il dito anche contro il nuovo meccanismo sui pedaggi atlanti accuse anche il governo di forzarla vendere la sua quota di maggioranza delle auto a cassa depositi e prestiti a un valore ridotto creando un danno significativo a migliaia di investitori italiani e stranieri di qui la richiesta di iniziative rapide e decise visto che è a rischio la sopravvivenza di Asti l’accusa e di discriminazione e di politici da oggi è possibile fare domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’INPS e non alle regioni con anticipo del 40% delle spettanze A maggio sono state autorizzate 849 milioni di ore di cassa integrazione con la causale covid 19 quasi un miliardo e 7 di ore in 2 mesi è tutto per il momento Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa