Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sul caso regeni l’Italia chiede all’Egitto La verità è che i responsabili della morte del ricercatore siano assicurati alla giustizia i rapporti bilaterali tra i nostri paesi non possono prescindere nello sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera al suo omologo egiziano però Ma si aspetta un segnale forte scrive Di Maio che si dice convinto che l’incontro del primo luglio tra le procure dei due paesi posso aprire uno spazio importante per una iniziativa politica del governo stasera il premier Conte riferirà alla commissione di inchiesta chiediamo a gran voce Cooperazione ha detto corsa a tappe europee per l’accordo sulle ricoveri Found con il Consiglio Europeo di domani che servirà un nuovo scambio di posizioni tra i paesi per capire meglio le differenze spiega il commissario europeo all’economia Gentiloni e la cancelliera tedesca Angelache le spiega che il fondo è uno strumento doverose urgenti e sottolinea che solidarietà e coesione non sono mai stati così importanti come oggi perché in nessun paese può superare questa crisi da solo ricorda la cancelliera i ministri degli esteri del G7 hanno invitato la Cina riconsiderare la decisione di imporre la legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong dicendo si è estremamente preoccupati immediata la replica di Pechino che ha respinto con forza il comunicato diffuso ieri sera Intanto il progetto di legge sulla sicurezza nazionale è tarata Per Hong Kong è stato sottoposto al Comitato permanente del congresso nazionale del po nel provvedimento sono disciplinati i casi di sovversione Secessione terrorismo e interferenze straniere È tutto dalla redazione di auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa