Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ancora un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella in studio la festa Napoli per la Coppa Italia sciagurati così Ranieri guerra direttore aggiunto dell’oms bolla festeggiamento e Caroselli dei tifosi ieri sera nel capoluogo Campano per la vittoria della coppa Italia sulla Juventus l’esperto ricorda ruolo della partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia non vorrei si ripetesse proprio adesso fa male vedere quelle immagini Matteo Babini incalza al governatore mi chiedo dove era De Luca Sono contento aver Gattuso e il Napoli ma qualcosa non ha funzionato hanno rotto le scatole per me e i miei selfie e ieri c’era qualche migliaio di tifosi in pallet racks Ministro dell’Interno sindaco di Napoli de magistris e ieri sera ha vinto il contagio della felicità queste le sue parole oltre 10 milioni TV per la finale con il 40%sulla morte in Egitto della giovane ricercatore Giulio regeni in tempo dell’attesa è finita o serve un segnale di svolta per far luce definitivamente sulla vicenda ha detto il ministro degli Esteri Di Maio in una lettera inviata al suo omologo egiziano le ombre sulla morte di regioni una ferita ancora aperta che va a rimarginata ancora risposte al dolore della famiglia La missiva chiede un riscontro alla rotatoria del maggio del 2019 in particolare sul domicilio legale dei cinque indagati della procura di Roma stasera il premier Conte riferirà alla commissione d’inchiesta mai così in basso la produzione nelle costruzioni segna la lista Perché ad aprile registra un calo del 67 7% per effetto delle misure di contenimento della pandemia Cali record vengono segnalati anche per l’export con il 34 e 9% in meno Nel quarto mese dell’anno e41 6% in meno su base annua con caduta in mai così forti dal 1993 l’unico prodotto italiano con esportazioni in crescita nel pieno deldi coronavirus sono articoli farmaceutici chimico medicinali e botanici che registrano un incremento anno del 16:07 % è tutto per il momento Vi auguro buona serata

