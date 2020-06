Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella di studio c’è la necessità di dare risposte concrete In tempi rapidi all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria lo sia preso al kurwenal e Al termine dell’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il governo in vista del Consiglio Europeo nella riunione è emersa pur nella consapevolezza delle difficoltà residue del negoziato la soddisfazione Perché le iniziali dell’Italia sole aiuta i singoli paesi sono oggi patrimonio comune in Europa dall’organizzazione Mondiale della sanità il disappunto sui festeggiamenti di ieri a Napoli dopo la vittoria della coppa Italia da parte della squadra di Gattuso Ranieri guerra direttore aggiunto dell’oms ha bollato come sciagurati i festeggiamenti e i Caroselli dei tifosi l’esperto ricorda il ruolo della partita dell’Atalantainizio epidemia Non vorrei si ripetesse proprio ora fa male vedere queste immagini ha detto il sindaco De magistris ha sottolineato ieri sera ha vinto il contagio della felicità oltre 10 milioni di Non ho seguito la finale in tv con il 40% di share sulla morte in Egitto del giovane ricercatore Giulio regeni il tempo dell’attesa è finito serve un segnale di svolta per fare luce definitivamente sulla vicenda il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spiega in questi termini il senso della lettera che ha inviato al suo omologo iniziano le ombre sulla morte di Reggiani sono una ferita ancora aperta che va rimarginata Ha detto è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa