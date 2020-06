Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione è una buona sera dalla redazione con informazione La corte suprema degli Stati Uniti ha deciso di bloccare il tentativo di Donald Trump di porre fine alla legislazione che protegge il Dreamer varato dall’amministrazione Obama un nuovo schiaffo al Tycoon Comunque è sul tema dell’immigrazione Trump impegnato anche su un altro fronte quello delle rivelazioni del libro di Bolton Bolton Ha violato la legge un pazzo cosa tra l’ex consigliere alla sicurezza arrivato e Trump non ha dato l’incarico non ha competenze weiden replica tradito al popolo statunitense avverte la Cina non interferisca nelle elezioni sul fronte della cassa integrazione istituto di previdenza il 31 maggio aveva pagato tutte le domande regolarmente presentate si tratta di prestazioni per circa 4 milioni e duecentomila pagamenti a giugno noi continuiamo a Richdomande circa 800.000 ne abbiamo pagati circa 650.000 ha detto il presidente dell’INPS Pasquale tridico in una videoconferenza e domande giunte soltanto oggi dopo 5 ore dalla stazione sono state oltre 2 mila per la cassa integrazione in deroga all’Italia alla newco si doterà di un piano industriale che in assoluta discontinuità con i precedenti modelli consentirà all’Italia nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del paese di competere sul mercato internazionale lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola de Micheli in Question Time al Senato ho incontrato l’amministratore straordinario che mi ha rappresentato la disponibilità a negoziare con le società aeroportuale nuove tratte nazionali aggiunto la metro è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa