Ultime Notizie Roma del 18-06-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 18 giugno al microfono Giuliano Ferrigno cronache di apertura ai coordinatori interregionale dei sicobas 37 anni è morto questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl in provincia di Novara secondo una prima ricostruzione pare che dei camion a ben vestito durante una manovra l’uomo e poi sia fuggito a bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri sul posto è intervenuto anche il 118 ma per il trentasettenne non c’è stato nulla da fare autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione che stava per iniziare il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri il camionista si trova ora in caserma per essere ascoltato dai carabinieri del comando provinciale sul lago dell’ incidente e tensione tra i manifestanti di loro che si trovava vicino alla vittima Quando è stata investita si è sentito male tutto ciò che è stato soccorso dal personale del 118 ricambio non lo ha trascinato per una ventina di metri il conducente non può non essersenelo dicono i lavoratori che hanno assistito all’incidente i camion ha urtato anche altri due manifestanti ferendo lì che si trovano ora in ospedale alle loro condizioni non sarebbero gravi il coordinatore rimasto ucciso lascia due figli di 15 e 17 anni di alcuni anni svolge attività sindacale della scorsa settimana 069 un lievissimo aumento che secondo gli esperti della cabina di regia fa giudicare stabile l’indice di trasmissibilità dell’infezione in Italia continua invece è netta la riduzione dell’incidenza uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure è che tenga ancora circa 16,7 casi ogni 100.000 abitanti e rapporto dell’istituto superiore di sanità tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tramite Basilicata Friuli Venezia Giulia e Molise e sono invece classificate a rischio moderato tutte hanno un valore delle reti compatibile con uno scenario di tipo 1 possono tingere di bianco da lunedì nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva un in area medicain caso di occupazione in terapia intensiva il 6% sotto la soglia critica con una diminuzione del numero di persone ricoverate che passa da 688 del 8 giugno a 504 del 15 giugno economia con un calo complessivo dei consumi del 11,7% pari ad oltre 126 miliardi di euro il 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra un dato su cui te dalla riduzione del 60,4% della spesa dei turisti stranieri pari ad una perdita di circa 27 miliardi di cui 23 concentrati prevalentemente nelle regioni del centro-nord con Lazio Toscana in testa e quanto emerge dalla foto di Confcommercio sui consumi 2019-2021 nel quale Si sottolinea che il crollo della domanda comportato mediamente una perdita di oltre €2000 a testa rispetto al 2019 riportando i consumi livelli del 1995 per il 2021 Confcommercio prevede una crescita dei consumi interni del 3,8% ultime notizie a chiusura lutto nel mondo del calcio è morto nella notte a Torino per un insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti presidente onorario dellaè stata una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente Boniperti che negli ultimi anni si è ritirato a vita privata avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma per volere della famiglia è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa