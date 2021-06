Ultime Notizie Roma del 18-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Rino Cavedine primo piano le reti passa da 068 della scorsa settimana 069 unghie vivissima aumento che secondo gli esperti della cabina di regia fa giudicare ancora stabile l’indice di trasmissibilità delle infezioni In Italia Invece netto alla riduzione dell’incidenza uno dei fattori chiave per le decisioni sulle misure che scende ancora a circa 16,7 casi ogni 100.000 abitanti secondo il rapporto dell’istituto superiore di sanità tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tra le 3 Basilicata Friuli Venezia Giulia e Molise che sono invece classificati a rischio moderato comunque valore delle reti compatibile con uno scenario di tipo 1 possono stringerti di bianco da lunedì intanto c’è lei rimbalzo dei contatti alimentati dalla variante Delta ex indiana nel Regno Unito nelsettimana ci sono stati quasi 76 mila contagi stimati concentrati in Inghilterra e Scozia dove rappresentano Ormai il 99% del totale con un aumento del 79% rispetto ai 7 giorni precedenti studi aggiornato porta però al 75% l’efficacia media dei vaccini esistenti analoga per faiser e astrazeneca contro i ricoveri ospedalieri già dopo una sola dose senza distinzione fra contati da variante delta o Alfa ex inglese andiamo in Spagna via la mascherina è aperto dal 26 giugno l’annuncio del primo ministro Pedro Sanchez una persona su due è stata mattinata in Germania con una prima dose di 1 to 3 ricevuto una protezione completa per il ministro della Salute tedesco invece il sindaco di Mosca annunciato nuove restrizioni per combattere l’aumento dei contadini città in particolare saranno vietati eventi con più di 1000 persone sono chiuse le sale da ballo le zone riservate tifosi di euro 2020 Inoltre si partirà subito con l’esperimento di alcuni ristoranti accessibili solo a chi si è già vaccinato in Italia è leader della Lega Matteo Salvini a chi èil presidente Mario Draghi di far togliere le mascherine sono o saranno tolte aggiunto Salvini in Germania Francia Spagna Belgio Olanda Portogallo Norvegia Israele la situazione e fortunatamente è tornata sotto controllo con 40 è difficile camminare parlare lavorare con le mascherine quindi spero che nei prossimi giorni a tuo concluso il leader del Carroccio Oliveto salti anche per ringraziare gli italiani di tanti sacrifici fatti in chiusura torniamo sulla mappa del coordinatore interregionale Daily sicobas 37 anni investito che stamattina da un camion davanti ai cancelli della Lidl in provincia di Novara con una ricostruzione sembra che l’autista del camion abbia investito durante una manovra e poi sia fuggito a bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri sul posto è intervenuto anche il 118 ma per il trentasettenne non c’è stato nulla da fare l’autista avrebbe portato il blocco della manifestazione il camionista si trova in caserma per essere abitato dai carabinieri il coordinatore rimasto ucciso lascia due figli di 15 e 17 anni da alcuni anni svolge attività sindacale tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa