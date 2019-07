Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’inchiesta di Milano sui rapporti tra lega Russia si allarga con Altri indagati perquisizioni ma mentre Salvini Si augura che faccio in fretta soccorso Certo che nelle carte della Lega non si è mai entrato nemmeno un rublo il premier Conte Lory un caso grave su cui riferire al Senato il prossimo 24 luglio in piedi valuterà poi se proporre la sfiducia Salvini l’ipotesi di una ingerenza Rossa Nelle europei preoccupa anche Strasburgo Cambiamo argomento resta distanza tra lega e 5stelle anche sulla riforma dell’Autonomia nonostante un incontro tra i presidenti delle camere casellati e Fico finalizzato a sfilare una road map per la lega Senza autonomia non c’è il governo vicecapogruppo del Molinari ha la ministra del MoVimento 5 Stelle Lezzi la lega chiede il rispetto del voto dei cittadini di Lombardia e Veneto impossibile sottrarsi alla perequazione interregionale rileva la relazione della sezione delle autonomiesarà dato questo pomeriggio al cimitero acattolico di Roma l’ultimo saluto ad Andrea Camilleri lo scrittore morto ieri a 93 anni non ospedale della capitale l’ho reso noto la famiglia precisando che non ci camera ardente che il funerale si svolgerà in forma privatissima solo dopo la sepoltura sarà reso noto il luogo in cui ricorderanno le spoglie dell’autore Per consentire l’omaggio dei tappi che lo hanno nato registra di teatro funzionerà il boom da 60 anni 100 libri 27 su Montalbano fenomeno da 31 milioni di copie I finanzieri del comando provinciale di Messina a San Secondo l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale che gestiva un traffico internazionale di cocaina tra il Sudamerica la Sicilia togliere stati c’è anche Ramirez della Rosa ex fidanzato di marysthell polanco una delle cosiddette Oil le ragazze che Partecipavano alle cene organizzate da l’ex premier Silvio Berlusconi Notte Bianca nel castello di Chantilly dove i ministri dell’Economia e delle Finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto Ieri hosulla necessità di agire rapidamente rispetto alla moneta virtuale ideata da Mark Zuckerberg rimasta aperta la questione web su una ipotetica terzo dai pure giganti di Internet i tecnici hanno lavorato senza sosta nella speranza di vincere un accordo al termine della riunione prevista oggi a mezzogiorno e con 332 voti a favore 95 contro la camera americana maggioranza ha deciso di rinviare la risoluzione per l’INPS di Donald Trump tuoi commenti razzisti contro quattro Deputati e la camera americana poi ha trovato la scusa di oltraggio al congresso controllo tornei generale William Barr e ministro del Commercio vuoi il burro per non avere consegnato i documenti sulla decisione di aggiungere una domanda sulla cittadinanza del censimento 2020 ok anche lo stop della vendita di armi all’arabia Saudita Rasputin sufficienti a superare il vetro già annunciato da Trump il premio spese stato invece assolto Il massaggio lo stesso da un processo per molestie il primo dopo le oltre 30 denunce lui indirizzata è l’attore è stato assolto dall’accusa di avere aggredito sessualmente nel 2016 una baristain un locale in una dichiarazione giurata dello scorso dicembre il 59enne vivo di House of Cards che rischiava fino ai 5 anni si era dichiarato non colpevole mantenendo questa linea per tutto il di mattina l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto l’appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa