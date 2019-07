Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nel caso sui presunti fondi russi alla Lega l’avvocato Gianluca Miranda risulta indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’ inchiesta per corruzione internazionale a casa sua e del banchiere di Suvereto in provincia di Livorno Francesco Vannucci Inoltre sono scattate le perquisizioni della Guardia di Finanza per caso di annunci non è chiaro al momento se si tratti di una perquisizione presso terzi Se così fosse non sarebbe indagato entrambi gli uomini si sono fatti avanti spontaneamente dicendo di aver partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca dove era presente anche Gianluca savoini è che ha dato origine al caso di Piario sui presunti fondi russi alla Lega sulla vicenda il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intanto ha dato la disponibilità riferire in aula al Senato il 24 luglio sottolineando che quando le forze parlamentari chiamano al governo risposeinvece il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che abbiamo argomento ieri il Senato ha dato il via libera definitivo al cosiddetto codice rosso legge sulla tutela delle vittime di violenza di genere il provvedimento che ha incassato l’okay definitivo del parlamento Palazzo Madama ha ottenuto 197 47 astenuti tra gli astenuti Leo epb inizialmente dal Consiglio dei Ministri a fine novembre del 2018 è fortemente sostenuto dalla ministra leghista Giulia Buongiorno È da guardia sigilli pentastellato Alfonso Bonafede il resto del provvedimento prevede una corsia preferenziale ogniter velocizzato per le denunce di questo genere successivamente è stato ampiamente modificato con l’aggiunta di numerosi articoli in commissione Giustizia di Montecitorio durante l’esame della camera ce l’ha le novità rilevanti il reato di Revenge porn quello di sfregio al Volto cambiamo ancora argomento e torniamo a parlare della morte di Andrea Camilleri scrittore e sceneggiatore regista fenomeno letterario unico e inimitabile aveva 93 anni era ricoverato in gravi condizioni dasettimane si sente a Roma all’ospedale Santo Spirito le condizioni Sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali così recitava L’ultimo bollettino medico dunque la sua Voce roca riconoscibile tra mille ma non quella che ha dato anima e corpo a personaggi di successo come celebre commissario Montalbano portiamo ancora pagina fumo dal motore di un autobus sotto il traforo del Monte Bianco passeggeri fatti evacuare uno alla volta è successo ieri pomeriggio verso le 3 a causa di un anomalia al motore di un autobus che trasportava 67 turistica foro rimasto chiuso da due ore e verso le 17 ripresa la circolazione a senso unico alternato il guasto ha interessato una mousse inglese che ha iniziato a perdere fumo dal motore a 6 km dal imbocco francese e parliamo che abbiamo decisamente argomento parliamo di l’applicazione capace di far invecchiare le proprie foto stiamo parlando di pesap un un imbruttimento Digitalsta generando anche una nuova sfida tra gli amanti dei social network sul tema abbiamo sentito il parere dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi da sempre a contatto anche con i giovani grazie alla sua associazione di promozione sociale democrazia nelle regole me lo ricordate Non ci resta che piangere dal capolavoro cinematografico un tuffo nel passato del Medioevo che vede protagonisti Roberto Benigni Il compianto Massimo Troisi a che ora un certo punto ripetuta con paesaggi da suggestione la battuta di un frate in strada Ricordati che devi morire Ricordati che devi morire Chissà se nel 2019 geniale Troisi scaricando e lanciando l’applicazione face-up e tuffandosi dalla finestra verso il futuro nel vedersi vecchio anzitempo colpirebbe la medesima battuta mo me lo segno non ti preoccupare È tutto Buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa