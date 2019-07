Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 93 anni lo scrittore Andrea Camilleri lo comunica la aslroma1 con profondo cordoglio precisando che il papà del Commissario Montalbano si è spento all’ospedale Santo Spirito di Roma le condizioni Sempre critiche di questi giorni sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali per volontà del maestro della famiglia alle 6 che saranno riservate verrà reso noto Dove portare un ultimo Maggio si legge nella nota la famiglia di Andrea Camilleri hai chiesto di rispettare il suo dolore dicendo gli amici e gli ammiratori del loro congiunto di non venire nel nosocomio Romano Cambiamo argomento la Guardia di Finanza di Milano su delega della procura effettuato perquisizioni anche nei confronti dell’avvocato Gianluca meranda illegale romano che ha ricevuto contestualmente un avviso di garanzia ed è quindi indagato nell’ambito dell’inchiesta per corruzione internazionalerisultato di presunti fondi russi alla Lega alla perquisizione dovrebbe essere presente anche i PM milanesi Gaetano Ruta è un esponente dell’Ordine degli avvocati di Roma e con 197 voti a favore e nessuno contrari 47 astenuti il Senato ha approvato il DDL cosiddetto codice rosso contro la violenza sulle donne non avendo ha portato modifica il testo trasmesso dalla camera il via libera del Senato per l’approvazione definitiva del provvedimento i favorevoli sono giunti da Movimento 5 Stelle lega Forza Italia Fratelli d’Italia autonomie si sono astenuti senatori del PD e di Leo ancora politica visto che giornali ci hanno dato il buongiorno di retroscena raccapriccianti sul voto in Europa che ha portato all’elezione di Ursula von der leyen è doveroso fare un po’ di chiarezza si presenta così il post sul blog delle stelle in cui si racconta la verità pentastellata che punta l’indice sul Carroccio Reo di essersi sfilato all’ultimo momento su una decisione già presa smentisce qualsiasi ipotesi di Asti con il PD 5stelle Inoltre questo punto mostrano perplessità sull’ipotesi che vendono Minacome dice della von der leyen possiamo ancora pagina rimaniamo all’estero almeno 38 persone sono rimaste ferite 10 modo grave in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto è stato arrestato perché sospettato di averlo provocato intenzionalmente aveva fatto irruzione nell’edificio sparso del liquido infiammabile per innescare le fiamme Vincenzo interessato uno studio della Kyoto Animation mai portante casa di produzione di anime giapponesi i soccorritori hanno allestito una tenda fuori dall’edificio per fornire assistenza e accogliere le persone perde momento Vincenzo una settantina in tutto uscite in un fuggi fuggi generale ultime notizie buon proseguimento di ascolti

