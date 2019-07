Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica è di genere il cosiddetto codice rotto il provvedimento definitivo del Parlamento e poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà quindi legge ha ottenuto 197 cm e 47 astenuti tra gli astenuti Leo e PD fa un passo avanti e si accende ad altri i protagonisti del Meeting dello Sport ottobre al Hotel Metropol di Mosca l’inchiesta della procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa sulla presunta compravendita di 3 milioni di tonnellate di chi avrebbe dovuto Questa è l’ipotesi per arrivare alla Lega 65 miliardi di dollari trattativa poi sfumata Ma che è stata registrata in diretta da uno sconosciuto AndreaOspedale Santo Spirito di Roma dove era tempo ricoverato Brico per le serve per volontà dello scrittore e della sua famiglia non ci sarà camera ardente il funerale si svolgerà in forma privati solo dopo la sepoltura Quanto si apprende sarà reso noto il luogo in cui riposeranno le foglie dell’autore in modo da rendere possibile la visita e tanti che lo hanno amato sia coordinata dalla dda di Reggio Calabria per l’esecuzione di 14 provvedimenti di Fermo emessi nei confronti di altrettanti soggetti affiliati alla ndrina Muglia federata alla potente cosca commisso Siderno accusati a vario titolo di associazione mafiosa trasnazionale armata porto e detenzione illegale di armi trasferimento fraudolento di valori esercizio abusivo del credito usura caricamento personale Con l’aggravante del metodo mafioso almeno 38 persone sono rimaste ferite 10 in modo grave in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto un uomo è stato arrestato perPeccato di averlo provocato intenzionalmente aveva fatto irruzione nell’edificio e parto del liquido infiammabile per innescare le fiamme finanzieri del comando provinciale di Messina sta seguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone nome in carcere 2 agli arresti domiciliari accusate di far parte di un’organizzazione criminale che gestiva un traffico internazionale di cocaina Sud America e la Sicilia tra gli arrestati c’è anche Ramirez della Rosa è fidanzato di polanco una delle cosiddette olgettine le ragazze che Partecipavano alle cene organizzo e dall’ex premier Silvio Berlusconi ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa