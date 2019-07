Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi studio nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno La Commissione Europea Salvini attacca i 5 Stelle da due giorni e al governo con PD hanno tradito il voto di chi voleva il cambiamento ha detto Ministro dell’Interno Di Maio replica dicendo di non voler avere nulla a che fare con il PDF contrattacca accusando la lega di essere volgare E poi ricorda a Salvini che nelle regioni governa con Berlusconi e sostiene che sul voto alla berlina c’era l’ok ma poi si sono ritirati quando hanno capito che non avrebbero avuto un commissario europeo e poi aggiunge Di Maio se la lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente dal Partito Democratico Zingaretti commenta Siamo alla paralisi totale ne traggano le conseguenzesono stati immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori mentre marcavano il badge anche per il colleghi la procura di Napoli ha notificato 60 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale Cardarelli di Napoli che dopo aver timbrato abbandonavano al posto di lavoro l’indagine della Polizia di Stato napoletana è stata coordinata dal PM Giancarlo Novelli insieme alla curatore Giovanni Melillo si ipotizzano i reati di truffa e violazione della cosiddetta legge Brunetta migranti scontro con Parigi e Berlino sui porti di sbarco delle navi al mini pertici ad Helsinki tra Italia Francia Germania e Malta con l’appoggio della Valletta Roma ribadisce il suono al principio dell’approdo più vicino e non documento ufficioso delle due capitali Mediterranee Evidenzia la necessità di uno stop allo sfruttamento delle regole Sara e si chiede L’impegno per una redistribuzione obbligatoria di fronte alle domande di asilo respinte rimpatri devono essere gestiti direttamentel’Unione Europea o ripartiti tra i 28 inoltre va pensato un sistema che fornisca canale di ingresso sicuri e legali nell’Unione Europea è tutto dalla redazione buon proseguimento di

