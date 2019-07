Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo a Napoli all’ospedale Cardarelli della città furbetti del cartellino immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori mentre marcavano il badge anche per i colleghi ancora notificato 60 mesi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale che dopo aver timbrato abbandonavano al posto di lavoro l’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato ordinata dal PM Giancarlo Novelli con il procuratore Giovanni Melillo si ipotizzano i reati di truffa e violazione della cosiddetta legge Brunetta I Ministri delle Finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto un accordo sulla Web tax sulla tassazione minima globale sulle società e quanto annunciato il ministro francese dell’economia Bruno lemaire alle termine del G7 Finance di Chantillyministri hanno Inoltre formalizzato loro avvertimento sui rischi per il sistema finanziario internazionale rispetto a progetti di criptomoneta in stile libera di Facebook potrebbero derivarne ha detto ripercussione sulla sovranità monetaria e sul sistema monetario nei primi cinque mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risulta positivo per oltre 328 mila contratti più 113,8 % su base annua rileva l’INPS Si conferma album delle trasformazioni da termine a indeterminato passate da 199000 a 324000 + 62 e 6 per 100 secondi da PX a giugno il numero di ore di cassa integrazione autorizzate è stato pari a 27 milioni e mezzo in nel 42 6% rispetto allo stesso mese del 2018 il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzato è stato invece pari a 18 milioni e 8 di cui 5 milioni e due per solidarietà con unincremento pari a 99 e 8 % sull’anno è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa