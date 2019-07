Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli più di 200 uomini della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale operativo della polizia di stato e del Federal Bureau Investigation di New York stanno eseguendo arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di botte e gregari del mandamento mafioso di passo di Rigano Ibiza denominato New connection azzerato il forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense in particolare il potente Gambino Crime Family la camera americana a maggioranza Democratica approva la risoluzione che condanna ai commenti razzisti del presidente Donald Trump contro le deputate Per vestirsi appartenenti a minoranze in via libera ehtermine di una seduta convulsa durante la quale la speaker Nancy pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti che vietano di definire presidente razzista o dire di dichiarare i suoi commenti parola tedesca Ursula von der leyen a guidare la prossima commissione europea divenendo Così la prima donna nella storia Europea presiedere l’esecutivo comunitario dopo il via libera dei per conferirle Lo scettro è stato il Parlamento Unione Europea che l’hai letta per il rotto della cuffia successore di Jean Claude junker in una nota diffusa tarda notte dell’isola confermato la nome anticipata dai media francesi della Ministro dei Trasporti Born come ministra della transizione ecologica e solidale in sostituzione della ministro dimissionario ballmer responsabile del portafoglio trasporti da 2 anni era piazzata finora sotto all’autorità dello stesso Ministero della transizione ecologica lettera presidente peruviano Alejandro Toledo è stato arrestatonegli Stati Uniti è in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata dalla magistratura di di Ma te lo accusa dei presunti reati di corruzione e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti nuovi minimi storici a giugno per i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento secondo rapporto mensile Abi il sasso meglio per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,78 % mentre il tasso medio sulle nuove creazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,36 % udienza preliminare sull’inchiesta principale relativa alla disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola Pescara travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 è stata aggiornata al prossimo 27 settembre per dare il tempo alle difese di esaminare ricerca 110 richiesta di costituzione di parte civile nella tragedia perso la vita 29 persone e per ora è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa