Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazioni in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni fra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno alla commissione Ué che il MoVimento 5 Stelle le teorie di Maio arrivano lontani lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso l’altro della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato sia merkel-macron Berlusconi e Renzi Noi andiamo avanti sui fatti oltre questo governo ci sono le elezioni aggiunto prima io replica se la lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se ne prenda la responsabilità del Presidente della Camera Roberto Fico commenta su Salvini dopo aver inoltrato al governo la richiesta avanzata da alcuni gruppi che il ministro venga in aula riferire non ho ricevuto alcuna risposta rispetta la tua disponibilità prendo atto aggiungere finito a questo punto del diniego delritengo una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del parlamento intanto l’ambasciatore di Ucraina in Italia chiede in una lettera a Salvini di chiarire sulle minacce di morte che avrebbe ricevuto da un presunto ucraino filonazista Cambiamo argomento sono stati immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori della Polizia di Stato mentre marcavano il badge anche per i colleghi la procura di Napoli ha modificato 60 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale Cardarelli che dopo avere timbrata mandano nel posto di lavoro si utilizzano i reati di truffa e la violazione della cosiddetta legge Brunetta Questi signori non hanno capito che la musica è cambiata io chiedo per questi farabutti chi licenziamento immediato il ministro della Salute Grillo ultima notizia in chiusura bollino nero sulle strade delle vacanze per i sabati 310 agosto che vengono considerate con Maggiore criticità in ditta del traffico e quanto ha annunciato la presentazione del piano di viabilità Italia per l’esodo estivo 2019 al Viminale gli spostamenti si preannunciano Inoltre intensi sia nell’ultimo filmsettimana di luglio contraddistinto con il bollino rosso negli altri weekend nel mese di agosto è tutto grazie per averci seguito legnosa torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa