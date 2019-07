Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 18 luglio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura I Ministri delle Finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto un accordo sulla Web tax sulla tassazione minima globale sulle società e quanto annunciato il ministro dell’economia Al termine delle G7 finanze i ministri hanno Inoltre formalizzato la detrimento turisti per il sistema finanziario rispetto a progetti di criptomoneta in stile libera di Facebook venatori di bankitalia Visco dichiara rischi sull’economia globale per l’incertezza Geopolitica per le turbolenze nel commercio internazionale legate alle condizioni tariffarie andiamo in una giapponese aggrava sempre di più il bilancio delle vittime salite a 33 decine di feriti nell’incendio Che uomo ha appiccato all’interno di uno studio di animazione di Kyoto mentre lo faceva urlava crepate riferito l’emittente televisivaalcuni testimoni ancora non è chiaro alla polizia Siri quarantunenne che è stato ferito nel rogo arrestato Come il sospetto autore del gesto che in qualche modo Connesso con la casa di produzione nipponica italiana cronaca Vincenzo Iaquinta ex calciatore campione del mondo condannato a 2 anni per un irregolare custodia di armi è ritenuto dai giudici estranee all’associazione mafiosa di cui invece è parte il padre giuseppe. i giudici nel motivare la sentenza l’estraneità di Iaquinta le associazioni mafiose lo strettissimo rapporto personale con il padre lascia Nel dubbio che egli non abbia agito nel perseguimento della tipica contestata 20 al solo scopo di aiutare il padre una figura strategica all’interno del sodalizio criminoso ultima notizia in chiusura il turismo muove quasi 429 milioni di presenze quasi 42 miliardi di spesa degli stranieri in Italia nel 2018 lo spiega il presidente dell’Eni età geofal Mucci alla presentazione del Piano Triennale dell’ente l’Italia 216,5 milioni diappuntamenti nel 2018 supera la Francia 140,7 milioni e più 5,4% e cresce del 2,8 % A differenza della Spagna 301 milioni ma con almeno 1,3% che pur essendo prima nel confronto europeo e impressioni rispetto al 2017 il ministro centinaio a ferma l’Italia è un paese da vedere mangiare bene e tutto grazie per averci seguito informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa