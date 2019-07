Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politiche nel primo piano nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno alla commissione Ué Salvini attacca il MoVimento 5 Stelle le torri di Di Maio arrivano lontane lascio a lui tuoi sfoghi abbiamo preso l’altro della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato sia merkel-macron Berlusconi e Renzi Noi andiamo avanti sui fatti oltre questo governo ci sono solo le lezioni aggiunto prima io replica della Lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se ne prende la responsabilità di essere andiamo in Giappone perché si aggrava sempre di più il bilancio delle vittime Talita 33 e decine di feriti dell’ingegno che un uomo ha appiccato all’interno di uno studio di animazione di Kyoto mentre lo faceva l’uomo urlava crepate ripeto che mittente televisiva giapponese eccitando Dayancora non è chiaro la polizia se lei quarantunenne anche lui ferito nel rogo arrestato Come sospetto autore del gesto sia in qualche modo Connesso con la casa di produzione nipponica Cambiamo argomento sono stati immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori della Polizia di Stato mentre marcavano il badge anche per i colleghi la procura di Napoli ha notificato 60 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’ospedale Cardarelli che dopo aver timbrato a mano nel posto di lavoro tipo tisane reati di truffa e la violazione della cosiddetta legge Brunetta Questi signori non hanno capito che la musica è cambiata io chiedo per questi farabutti il licenziamento immediato il ministro della Salute Grillo ultima notizia in chiusura bollino nero sulle strade delle vacanze per i sabati 310 agosto date che vengono considerate con Maggiore criticità in ditta del traffico e quanto ha annunciato la presentazione del piano di viabilità Italia per l’esodo estivo 2019 al Viminale gli spostamenti si preannunciano Inoltre intensi sia nell’ultimo fine settimana di luglio contraddistinto con il bollino rosso negli altri weekendè tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa