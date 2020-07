Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabri Da Luigi in studio con te deluso dalla fumata nera del primo giorno di Consiglio europeo che riprende oggi a Bruxelles il premier però è determinato a portare a casa un ricoveri fondo con tutti i 750 miliardi anche dei meccanismi efficaci per accedere ai fondi c’è stata anche un’ora di colloquio tra Conte e Merkel è Macron ieri sera dopo il Summit ancora un record di messaggi giornalieri negli Stati Uniti oltre 77 Mila in 24 ore per un totale di 3640000 contagi 18 stati americani diventano Rossa coprifuoco anche a Miami Beach in Brasile il numero di morti si avvicina a 78 Mila in Cina si scopre un nuovo focolaio a urumqi capoluogo delNinjago stabile il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia altri 233 in un giorno 11 decessi in sei regioni l’indice RTS l’uno il Ministero della Salute avverte sul rischio di un forte rialzo dei contagi e invita a rispettare le misure di sicurezza da oggi in Piemonte ed emilia-romagna si potranno nuovamente praticare gli sport di contatto maltempo temporali su Campania Puglia e Basilicata e dalla tarda mattinata di oggi le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia previsti rovesci di forte intensità grandinate forti raffiche di vento valutata per oggi allerta gialla per rischio idrogeologico su Lazio Basilicata Abruzzo Molise Puglia Calabria e Sicilia è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa