Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele Luigi in studio riprendi oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo Conte deluso dalla fumata e nera di ieri il premier è determinato a portare a casa o ricoveri sfondo con tutti i 750 miliardi anche i meccanismi efficaci per accedere ai fondi un’ora di colloquio post consiglio tra Conte e Merkel è Macron coronavirus ancora un record di casi negli Stati Uniti altri 77.000 positivi in 24 ore per un totale di 3 milione 640 mila malati 18 stati americani diventano zona rossa coprifuoco anche a Miami Beach in Brasile il numero di morti si avvicina a 78 Mila in Cina si scoprono un nuovo focolaio a urumqi capoluogo dello xinjiang in Italia e stail numero di nuovi casi di coronavirus 233 in un giorno in sei regioni linghi Cerretti è sopra 1 il Ministero della Salute avverte sul rischio di un forte rialzo dei contagi e invita tutti a rispettare le misure di sicurezza C’è un allerta gialla per rischio idrogeologico in 7 regioni su Lazio Basilicata Abruzzo Puglia Calabria e Sicilia maltempo al centro-sud Quindi con precipitazioni molto intense grandinate forti e raffiche di vento e tutto dalla redazione buona giornata

