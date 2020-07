Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Summit preconsiglio questa mattina al tavolo la cancelliera tedesca Angela Merkel il presidente francese Emmanuel Macron il premier italiano Giuseppe Conte spagnolo Pedro Sanchez il primo ministro olandese Mark rutte con loro il Presidente del Consiglio Europeo jean-michel è la presidente della commissione europea Ursula von der leyen il vertice ristretto incendio di ampie proporzioni questa mattina all’interno della storica cattedrale di Nantes cittadina del nord ovest della Francia sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme Il fuoco è stato per ora fuori controllo distrutta quasi tutta la parte dell’Antico organo la cui piattaforma ora sarebbe in procinto di crollare sulla scuola siamo assolutamente disposti a collaborarecon i sindacati li ho visti ho detto che sono pronta a fare tutti i tavoli che vogliono queste le parole del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina in merito l’allarme lanciato ieri dai sindacati sul fatto che a settembre non ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza chiaramente l’apertura della scuola Settembre è una sfida difficile ma Credetemi non mi risparmio sto lavorando 24 ore al giorno amo la scuola e ci credo Ma il tempo su Italia al sud soprattutto temporali su Campania Puglia e Basilicata precipitazioni anche in Sicilia previsti rovesci di forte intensità grandinate forti raffiche di vento valuta per oggi allerta gialla per rischio idrogeologico su Lazio Basilicata Umbria Molise Puglia Calabria e Sicilia è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

