Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana un Ferrigno di strette tra i leader sono ripresi i lavori in plenaria del vertice Ué sul tavolo del presidente del consiglio chat Michelle ha messo una nuova proposta di compromesso che prevede una riduzione di circa 50 miliardi a fondo perduto che scenderebbero da 500 a 450 miliardi un appuntamento di 15 miliardi del recovery facility ti propone poi di dare valori più alti a trovare una chiave di distribuzione modificata dei finanziamenti 70% dei fondi distribuiti in base a pile disoccupazione degli ultimi 5 anni il 40% in base al calo della crescita solo dell’ultimo anno e poi l’introduzione di un freno di emergenza sulla governance la possibilità per i paesi bloccare le sborso di fondi e chiedere l’intervento del consiglio che mi ha maggiormente previsto per oggi e domani l’interrogatorio davanti al GIP di Luca sostegni il presunto prestanome di ciliegie ricominciadella Liga fermato mentre stava scappando in Brasile e la ambito dell’ inchiesta tu la compravendita gonfiata di un immobile per la Lombardia Film Commission tu sei mi avrebbe ricevuto del denaro in contante oltre €1000 in 20 giorni più grande del suo silenzio l’inchiesta corre in parallelo con quella genovese sui fondi della Lega degli Stati Uniti è morta 80 anni il parlamentare americano John Lewis iconico attivista per la nonviolenza i diritti civili che fianco di Martin Luther King dispetto di Trump che sposta i ritratti di Bush e Clinton dall’altro ingresso ad una piccola sala della Casa Bianca terza esecuzione federale intanto negli Stati Uniti nel giro di pochi giorni torni in Italia in chiusura Il maltempo si sposta al sud e temporali su Campania Puglia e Basilicata e dalla tarda mattinata di oggi le precipitazioni hanno interessato anche la Sicilia previsti nel pomeriggio sera rovesci di forte intensità grandinata e forti raffiche di vento salutate per oggi l’allerta gialla per rischio idrogeologico sul Lazio Basilicata Abruzzo Molise Puglia Calabria e Sicilia è tutto grazie per averci seguito le newschiama la prossima edizione

