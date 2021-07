Ultime Notizie Roma del 18-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio alluvioni in Europa oltre 150 le vittime Merkel visita luoghi del disastro parlando di immagini spettrali i soccorritori continuano a calare tra i detriti alla ricerca dei Dispersi like un numero rimane impossibile da stirare a causa del collasso di di comunicazioni con le aree inondate torniamo in Italia un giovane di 30 anni in evidente stato di ebbrezza è stato arrestato La scorsa notte per tentato omicidio dopo aver litigato con tre giovanissimi E dai tabù della sua auto gli appuntati li ha schiacciati contro un veicolo in sosta per poi tentare la fuga l’episodio avvenuto intorno alle 3:50 in viale Venezia Pavia dove una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Vigevano si è vista consegnare le persone della Questura di Pavia in abiti civili retromarcia di Johnson di auto isole raddoppi contatti con il ministro della Salute positivo al covid il premier britannico criticato della buresti decidi di non seguire il programmamentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare come sempre sottoponendosi a te quotidiani ma non cambio idea sullo stop da domani alle restrizioni anti-covid E a proposito di covid potrebbero essere la un rapido dei contagi quello più lento dei ricoveri in ospedale e spinti dalla variante delta del coronavirus per convincerlo almeno una parte dei riluttanti a vaccinarsi se non di non oltre che è rimandato le prenotazioni per non condizionare le vacanze La sfida per le regioni di immunizzare decine di milioni di Italiani che mancano ancora all’appello passa dalle campagne di informazione che appaiono carenti ma anche da provvedimenti come il Green pasta allargato in arrivo la prossima settimana e misure come i controlli all’ingresso di turisti in Sardegna con un’ordinanza in preparazione quest’ultima è una delle 5 regioni che rischiano la zona gialla in attesa di nuovi criteri per i cambi di colore basati su ricoverati presidente Christian Solinas di reintrodurre Infatti controlli negli scali aeroportuali e torniamo a parlare di scuola lo facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato annisettimana che si apre la settimana in cui scadono le domande che a partire da venerdì scorso si possono fare per inserirsi nella prima fascia aggiuntiva delle graduatorie per le supplenze le famose secondo la nota ministeriale risulta in esclusi Ma che pensi sindacato ANIEF hanno diritto in particolar modo per inserire Certamente Chi è risultato idoneo all’ultimo concorso straordinario perché di fatto è abilitato e quindi chi sia anche la specializzazione abilitazione dopo il 30 luglio se la colpa non è sua perché non ha conseguito questo titolo a chi pensiamo Soprattutto a quelli che ci sono i corsi e ancora non hanno portato agli esami finali e in particolar modo a quel concorso ordinario bandito dallo stadio a quel concorso per conseguire l’abilitazione marito daldi un anno fa che non è mai partito e quindi stiamo parlando di potenzialmente più di 400 mila potenziali insegna Angelo aspiranti tali che potrebbero presentare la domanda Almeno perché è importante inserirsi con i tempi perché per quest’anno solo per quest’anno Chi è nella prima fascia nella piena fascia aggiuntiva delle GPS avere uno dei ruoli dei della 70.000 60000 posti che Peppe 113000 che sono stati autorizzati e potrà comunque entrare nei ruoli dello Stato Quindi come al sindacato abbiamo messo a disposizione la possibilità di fare una consulenza adeguata per ciascuna al fine di poter per questa domanda è bisogna presentare entro il giorno 24 per poter essere inseriti e poi eventualmente per ricorrere e ricamare questo diritti in tribunale avverso un Bango sbagliatodi un’ordinanza sul precedente concorso che è semplice per i piani hanno ottenuto Rimettendo in Corte Costituzionale la norma che escludeva coloro che ancora non si erano specializzati sul sostegno Ma che volevano partecipare al concorso tutto buon proseguimento di ascolto a voi Auguri di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa