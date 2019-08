Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale buona domenica e Ben ritrovati alla molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono sbarcati a Lampedusa e 27 minori a bordo della openam con Salvini che c’è del Conte dopo l’ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi non mio malgrado disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli allo sbarco dei Minorenni così il Ministro dell’Interno che parla però di precedente pericoloso e far sapere già che in otto si sono dichiarati maggiorenni altri 57 migranti Intanto sono giunti a Lampedusa dopo che erano stati avvistati su un balcone davanti Isolotto di Lampione sconfessato dal vescovo un prete che nel Frusinate sosteneva giudicando i soccorsi in mare si alza ulteriormente i toni tra Movimento 5 Stelle e lega Salvini dice di parlare da ministro Ma di quale governo si dimette aste coerente affermano i pentastellatiayo sfida indirettamente il suo ormai ex alleato di governo ci vediamo al Senato con Conte il 20 vedremo avranno il coraggio di votare contro il premier impedire il caglio di 345 parlamentari i medici che hanno soccorso i feriti causati dallo scoppio del misterioso missile nelle poligono di tiro di severodonetsk sono stati avvisati dall’autorità che avevano a che fare con pazienti esposti alle radiazioni e uno di loro è stato contaminato lo rivela il Moscow Time l’agenzia federale biomediche russa smentisce la prima giornata del weekend ad Alta tensione di Hong Kong E invece annoverato ieri la guerra di cortei tra i fronti Pechino altro democrazia alla vigilia della grande manifestazione che il Siviglia hewan rightfont il gruppo delle mobilitazioni di record contro la legge sulle estradizioni in Cina ha convocato gel viktoriapark l’amministrazione Trump chiede alla corte suprema un di legalizzare la possibilità di licenziare i transgender per il loro orientamento sessualerapimento di giustizia ritiene infatti che il Civil Right Act del 1964 tuteli dipendenti solo dalle discriminazioni Sulla base del sesso biologico la corte è chiamata esprimi risultato di una transgender licenziata ancora scosse di terremoto sull’Appennino tosco-romagnolo subito dopo la mezzanotte si è registrata una di magnitudo 3.6 dopo quelle di 3.79 di ieri sera l’epicentro degli eventi è stato vicino al comune di Premilcuore in provincia di forlì-cesena nessun danno è stato segnalato e nella tarda serata di ieri scossa anche al largo delle di magnitudo tre punto cinque in chiusura lo sport nelle ultime amichevoli precampionato la Juventus supera 10 le triestine la Roma vince 3 a 1 ad Arezzo mentre il Milan sta solo 00 col Cesena oggi in campo il terzo turno di Coppa Italia tra le altre Fiorentina Monza Cagliari Chievo Sassuolo Spezia Crotone Sampdoria Pisa Bologna Verona Cremonese Spal Salò Perugia BresciaSalernitana accordo tra Brescia e Balotelli da martedì a disposizione di Corini per il rugby l’Italia batte 85/15 la Russia in preparazione della World Cup E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto legna può tornare allergia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa