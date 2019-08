Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio alcune minori non accompagnati sono sbarcati nel pomeriggio di ieri dalla nave della NG Open House dopo 16 giorni in mare inizialmente si era parlato di 27 persone tutte minorenni ma il Viminale ha fatto sapere che auto di loro si sono invece dichiarati maggiorenni e per gli altri Sono in corso le verifiche del caso lo sbarco avvenuto su due motovedette della Guardia Costiera della Guardia di Finanza di Lampedusa a monitorare la situazione del procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella il via libera lo sbarco è arrivato dopo il richiamo del presidente del consiglio Giuseppe Conte a cui è seguito l’okay riluttante del Ministro dell’Interno Matteo Salvini autorizza lo sbarco mio malgrado ha detto Salvini da decisione spetta il premio a bordo è prevista un’infezione disposta dalla Procura di Agrigento per accertare le attuali condizioniigienico-sanitarie sulla nave assieme alla polizia giudiziaria saliranno sull’imbarcazione dell’energia spagnola due medici del Ministero della Salute e del ufficio Sanità Marittima la nave ancora a bordo 107 persone e 19 membri dell’equipaggio e torniamo anche oggi a parlare della crisi di governo in attesa della mozione di sfiducia in Senato di ieri continuano le schermaglie tra lega e Movimento 5 Stelle i pentastellati attaccano Salvini che parla da ministro parla da ministro dicono ma per conto di chiedi cosa se ha detto che vuole sfiduciare il governo di mettersi un briciolo di coerenza spara ad alzo Zero anche il ministro Fraccaro vedremo martedì Se avranno il coraggio di votare contro Conte impedire il taglio di 345 parlamentari ed indirettamente sfida il leader leghista ci vediamo al Senato con Corte il 20 andiamo adesso all’estero i feriti a seguito dell’esplosione del 8 agosto del misterioso missileritiro di Severo in Russia erano Apri esposti alle radiazioni medici che li hanno forati non erano stati informati dalle autorità che ha parlato con 5 membri dello staff dell’ospedale regionale di arkhangelsk Tra cui due medici secondo cui sarebbero arrivati i nudi e avvolti in sacchetti di plastica traslucidi andiamo a parlare di scuola sono più di 1000 le reggenze che saranno assegnate stanno basta siano messe nel novero dei trasferimenti il prossimo anno la domanda in deroga alla rotazione triennale intanto Chi non si costituirà in appello entro fine agosto potrebbe far Annullare le nomine Noi abbiamo ascoltato il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico autorizzate Dal Miur anche soltanto uno su due è riuscito a ottenere la prima sede di preferenza ci sono regioni Come Sicilia Campaniai candidati devono andare in altre regioni per Cosa significa allontanarsi dal territorio della propria famiglia dalla faccia storie della tradizione Ecco che nonostante sappiamo e siamo coscienti con menù dire che forse era su base Nazionale visto quello che è successo Hai visto che comunque il prossimo anno saranno assegnati altri da una parte chiediamo che appunto questa soluzione straordinaria livello nazionale corrisponde una mobilità straordinaria quindi c’è sempre il blocco nel triennio a domanda è che permetterà di coniugare il lavoro con la famiglia e soprattutto in presenza Ancora d516 presenza perché non si sente quando potrebbero essere da te e dei candidati per sono diventati dirigenti grandissima servizio 1 settembre servizio che potrebbero rientrare nella propriaresidenza di lavoro dopo tanti anni Ecco che richiede questo ricorda tutti i vincitori comunque che bisogna ricorrere in appello costituirsi in consiglio di stato risposto che nel merito sarà discusso in piazza pubblica nel Consiglio di Stato perché dovresti ottenuti nelle gare deluderlo Giuliano Quindi bisogna fare arrosto e ricorda l’ultima settimana di agosto pigiama dirigiamo insieme alle scuole come quando ai corsi di formazione per l’Italia ali di una giornata e basta vedere la locandina per dare gli strumenti in pensione in attività che possono indirizzare scolastici per capire cosa devono fare in maniera urgente nel primo pezzo del dirigente scolastico è la prof

