Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale con una buona domenica un Henry ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono sbarcati a Lampedusa e 27 minori a bordo della openam non sai bene che c’è Dea con te dopo l’ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi finché non vengono proposti ostacoli allo sbarco dei Minorenni così Ministro dell’Interno che parla però vi precedente pericoloso e fa sapere che già sto in realtà si sono dichiarati maggiorenni altre 57 Intanto sono giunti a Lampedusa dopo che erano stati avvisati su un balcone davanti risotto di Lampione sconfessato dal vescovo un prete che nel Frusinate sosteneva Salvini criticando i soccorsi in mare e si alzano ulteriormente tra Movimento 5 Stelle e lega Salvini ricci di parlare da ministro Ma di quale governo si dimette a se coerente affermano i pentastellati Di Maio sfida indirettamente il suo ormai ex reato di governo ci vediamo al Senato con convedremo ti avranno il coraggio di votare contro il premier e impedire il taglio di 345 parlamentari sottolinea Fraccaro Oggi è il Ministro della Difesa trenta dalle pagine della stampa dare lo stop al nuovo accordo lega 5 Stelle chi ha tradito una volta lo farà ancora e a questo punto la porta della Lega io non Lari aprirei Cambiamo argomento militari italiani hanno ucciso almeno 3 palestinesi sulla barriera di confine che divide la striscia di Gaza Israele prendono in modo grave un quarto di Chiara il Ministero della Salute di Gaza dopo settimane di relativa calma e militanti palestinesi hanno ripreso gli attacchi contro Israele il lancio di razzi Israele accusa Ma che invece dà la colpa alla iniziativa di singoli individui contro blocco che attanaglia territorio palestinese secondo fonti locali 3 sono nel campo profughi di già balia ed energia elettrica ad almeno 63 morti il bilancio dell’attentato suicida di ieri durante una festa di matrimonio a Kabul i feriti nell’attacco kamikaze sono 182 tutte le persone uccisesono civili e tre le vittime ci sono anche donne e bambini ha comunicato questa mattina il Ministero degli Interni afgano i talebani negano la responsabilità dell’attacco i medici che hanno soccorso i periti dallo scoppio del misterioso missile nel poligono di tiro di severodvinsk non sono stati avvisati dall’autorità che avevano a che fare con pazienti esposti alle radiazioni e uno di loro è stato contaminato lo rileva il muscolo ma l’Agenzia federale Biomedical smentisce la prima giornata del weekend ad Alta tensione di un Kong ha annoverato ieri la guerra di cortei tra i pronti contro democrazia alla vigilia della grande manifestazione che si fonde il gruppo delle mobilitazioni di record contro la legge sulle estradizioni in Cina ha convocato oggi al Victoria Park l’amministrazione chiede alla corte suprema americana di organizzare la possibilità di licenziare i transgender per il loro orientamento sessuale il dipartimento di giustizia ritiene infatti che il server Minecraft del 1964 tutele dipendenti solo dalle discriminazionidel pesto biologico la corte è chiamata a esprimersi sul caso di una transgender licenziata torniamo in Italia ancora scosse di terremoto sull’Appennino tosco-romagnolo subito dopo la mezzanotte se ne registrata una di magnitudo 3.6 dopo quelle di 372.9 di ieri sera l’epicentro degli eventi è stato vicino il comune di Premilcuore in provincia di forlì-cesena nessun danno è stato segnalato nella tarda serata di ieri scossa anche al largo delle Eolie di magnitudo tre punto cinque era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolto l’informazione Torna più tardi che restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa