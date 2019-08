Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno secondo quanto si apprende da l’ispezione sulla Open Arms disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emersi particolari criticità igienico-sanitari da far scattare l’emergenza una è quello dell’ispezione che fa dire a Matteo Salvini malati immaginari minorenni immaginaria adesso emergenze sanitarie immaginarie lagu nga Open Arms i suoi complici stanno raggiungendo il massimo del Vicolo gli italiani sono buoni ma non fessi le parole di Salvini Intanto il premier spagnolo annunciato di aver offerto un posto in Andalusia per lo sbarco dei migranti e Madrid ha definito inconcepibile la risposta di voler tenere i porti chiusi la politica per arrivare a un governo di coalizione di lunga durata che si occupi della manovra economica e sia improntato in chiave europee lista PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero pensare di costruire ledi una linea comune anche attraverso l’ausilio di due congressi interni e una possibile strada per uscire dalla crisi indicata da Romano Prodi in un editoriale sul Messaggero per Prodi è necessario preparare le basi di una maggioranza con un progetto di lunga durata sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione con riferimento al modello tedesco nuovo monito di Papa Francesco la parola di Gesù mette in crisi spezzando le facili illusioni quanti credono di poter coniugare vita cristiana e compromessi di ogni genere atteggiamenti contro il prossimo si tratta di Longhi veri maniere ipocrita va di essere disposti a pagare il prezzo di scelte coerenti con il vangelo e buon cristiani ma occorre soprattutto essere cristiani nelle situazioni concrete testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per dire per i fratelli lo ha detto il papà all’angelus chiusura un uomo di 34 anni è stato investito e ucciso da un’auto di grossa cilindrata condotta da una persona che poi è fuggita vai già stata rintracciata è fermata dai carabinieri sembra ma i carabinieri non confermano la circostanza che vicino all’uomo ci possiamoVioletto di 6 anni rimasto illeso è caduta località Pineta mare a Castel Volturno nel casertano l’autovettura con targa polacca avrebbe domandato per l’alta velocità è tutto grazie per averci seguito le news la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa