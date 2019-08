Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 18 agosto in studio Giuliano Ferrigno spaziale informazioni essere in primo piano file interminabili di camion ai porti francesi carenza di medicinali di cbd carburanti confine duro L’Irlanda del Nord e del Sud sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovete lasciare l’Unione Europea senza alcun accordo Standa dei documenti segreti di cui è entrato in possesso il Sunday Times viene pubblica il contenuto in esclusiva Le previsioni sono contenute nel piano Operation Yellow Summer andiamo ad Hong Kong migliaia di persone si sono radunate a Victoria Park nel cuore della città delle manifestazioni del pullman Right front il gruppo delle mobilitazioni da 2 milioni di adesioni contro la legge sulle estradizioni in CinaAttiva ricordata che oggi è un giorno di pace movimento chiede le dimissioni della governatrice che rilam elezioni democratiche con suffragio universale e l’indagine indipendente sui metodi brutali usati dalla polizia ancora essere i militari israeliane hanno ucciso almeno due palestinesi sulla barriera di confine che divide la striscia di Gaza Israele e ferendone in modo grave un quanto dichiara il Ministero della Salute di Gaza dopo settimane di relativa calma e militanti palestinesi hanno ripreso gli attacchi contro Israele tra cui il lancio di razzi su Israele accusa Ammazza che invece dalla colpa di iniziativa di singoli individui contro il blocco che attanaglia il territorio secondo fonti locali tuoi sono del campo profughi ed islamica Telesystem in Afghanistan ha rivendicato la responsabilità dell’attacco kamikaze di ieri ad una festa di matrimonio accadute in cui almeno 63 persone sono morte e 182 sono rimaste ferite tutte le persone uccise ferite sono civili tra le vittime ci sono anche donne e bambini ha comunicato oggi il Ministro degli Interni afgano i talebani avevano negatoresponsabilità dell’attacco è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa