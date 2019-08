Ultime Notizie Roma del 18-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti un’apertura secondo quanto si apprende la l’ispezione sulla openars disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emerse particolari criticità igienico-sanitari far scattare l’emergenza un esito quello dell’ispezione che fa dire a Matteo Salvini malati immaginari minorenni immaginaria Adesso ci sono anche emergenze sanitarie immaginarie da venerdì Open Arms i suoi complici stanno raggiungendo il massimo del ridicolo gli italiani sono buoni ma non fessi le parole del Ministro dell’Interno d’Italia con me non è più il campo profughi in Europa Intanto il premier spagnolo ha annunciato di aver offerto un posto in Andalusia lo sbarco dei migranti e maturità definito inconcepibile la risposta di Salvini di tenere i porti chiusi 5 naufraghi hanno giubbotti salvagente si sono gettati dalla rupe nars per raggiungere a nuoto la Costa diVolontari della venerdì si sono tuffati li hanno recuperati e spiegano non riusciamo più a contenere la disperazione la politica Rimango al Ministero non la do vinta lo assicura il vice premier Salvini annunciando da Facebook mi sto preparando il discorso di martedì al Senato parlerai senatori ma anche ai 60 milioni di Italiani per spiegare che sta accadendo il Re Nudo qua gli unici veri traditori saranno quelli che eventualmente dovessero tradire il voto Popolare per riesumare mummialla Renzi alla Boschi aggiunto Salvini precisando che se non c’è un governo ci si richiede al tavolo Prodi Intanto oggi le pagine del messaggero tu sia nella necessità di un governo di coalizione di lunga durata che si occupi della manovra economica e sia improntato in chiave europee lista PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero pensare di costruire le basi di una linea comune le parole di Prodi anche attraverso l’ausilio di due congressi interni gli esseri le autorità di Gibilterra hanno respinto la richiesta degli Stati Uniti di confiscare la petroliera iraniana gris Juan lo riportauna giornale locale in regime di sanzioni dell’UE contro l’iran e fondamentalmente diverso da quello degli Stati Uniti ha dichiarato il governo l’autorità centrale di Gibilterra non può chiedere un ordine alla corte suprema per fornire l’assistenza restrittiva richiesta dagli Stati Uniti d’America aggiunto ultime notizie di cronaca in chiusura un uomo di 34 anni investito è ucciso da un’auto di grossa cilindrata condotta da una persona che poi è fuggita a rintracciare Fermata dai carabinieri sembra ma i militari non confermano la circostanza che vicino all’uomo ci fosse anche il figlioletto di 6 anni rimasto illeso per cadute località Pineta mare a Castel Volturno nel casertano auto con targa polacca avrebbe mandato per l’alta velocità di tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione diamo la linea alla regia

