Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 18 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la stretta decisa dal governo su balle Movie del Viminale scrive Prefetti per invitarli organizzare i servizi sul territorio alla luce delle nuove prescrizioni Intanto i gestori ricorrono al TAR per chiedere l’immediata riapertura delle discoteche ieri contagi in calo ma con un ridotto numero di tamponi aumentano recovery Intensive Sesto caso di positività di ritorno a Fiumicino sul fronte scuola Io essere i presidi in vista della riapertura in corso la convention BMW S che giovedì incontrerà il tandem biden rispetta la Casa Bianca il candidato presidente Sa ascoltare e dice la verità ferma Michelle Obama appello di Sanders all’unità poi che Trump è una minaccia alla democrazia presente anche il fratello di George Floyd la afroamericano ucciso dalla Polizia un minuto di silenzio per le vittime dell’odio Bielorussia lukashenko Aprielezioni ma solo dopo l’approvazione della nuova Costituzione quando siamo andati lockdown Desideravo che lo facessimo come l’Italia dove le persone non potevano uscire di casa ma gli americani non reagiscono bene questo tipo di proibizioni lo ha detto l’immunologo a Debora coordinatrice della forza della Casa Bianca contro la pandemia gli Stati Uniti contano ora oltre diecimila morti quasi i coglioni mezzo di contagi da coronavirus in Brasile superate le 108000 vittime la Cina ha provato Intanto il suo primo vaccino contro il covid-19 dopo l’incidente stradale Gioia era vivo in braccio alla madre la nuova ragionevole certezza dell’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio deve campagna del messinese a mettere un tassello in più è stato uno dei turisti testimoni e quella procura aveva lanciato un appello a parlare il caso bimbo di 21 mesi morto in ospedale nel ragusano fermato il convivente della madre ancora temporali nel nord Italia oggi allerta gialla su Toscana emilia-romagna friuli-venezia Giulia Veneto e Lombardia previsto dal primo mattinoclistere di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità attività elettriche grandinata e forte vento Sport l’Inter travolge 30 lo Shakhtar Donetsk si qualifica per la finale di Europa League venerdì a Colonia contro il Siviglia doppiette di Martina e se Luca qrt D’Ambrosio stasera la Champions League con la semifinale tra Lipsia e Paris saint-germain da ieri ufficialmente nuovo proprietario della Roma fredrik che parla di investimenti sostenibili a lungo termine sicura fare molto presenti in città ed è tutto Buona giornata e buon proseguo di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa