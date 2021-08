Ultime Notizie Roma del 18-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno l’apertura alle ultime notizie aggiornamenti dall’afghanistan a tre giorni Dall’ingresso nella capitale Kabul e dalla presa del potere dei talebani è tenuta la prima conferenza stampa in diretta mondiale annuncia un nuovo governo per il paese di cui a breve il renderanno nota la composizione e offrendo l’assicurazione della sicurezza dei cittadini a piani che hanno collaborato con la coalizione in straniere e promettendo apertura verso le donne che potranno studiare lavorare sotto la legge islamica fanno sapere i talebani nonostante la dichiarazione ufficiale che non vi sarà alcuna vendetta sono ancora molti civili afghani che cercano una via di fuga dal anche se la situazione in aeroporto a Kabul si sta normalizzando dopo le scene di disperazione dei giorni scorsi e gli afghani morti aggrappandosi e voli in decollo il ponte aereo garantito dagli americanifar evacuare stranieri collaboratori locali anche il ponte aereo per portare in Italia con laboratorio a Piano un c130 Arriverà oggi a Fiumicino con 85 profughi a bordo altri 2 con ulteriori 150 persone decolleranno della capitale afghana in giornata il nostro impegno spiega il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e lavorare con il massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori a Piani degli attivisti E di chi esposto alle emergenze covid Sicilia in area critica per il tasso di occupazione delle terapie Intensive dei reparti in base ai monitoraggi Infatti ha toccato il 10% + 1% soglia massima prevista dei nuovi parametri aumento del 1% anche per le aree mediche non critiche Dov’è l’Isola raggiunge il 17% ben oltre il limite del 15% meglio la Sardegna che decongestiona i posti letto in terapia intensiva con una meno 2 x 39 % ma cresce del 1 % nelle parti toccando il 10 in crescita le Intensive di altre 8 regioni con il balzo della Calabria che tocca il 7% + 3% si attesta al 14 per le arieal 7% + 1% la Toscana per le rianimazioni Intanto continua a crescere da due mesi il numero dei casi di coronavirus in tutto il mondo con oltre 4,4 milioni di nuove segnalazioni solo nell’ultima settimana che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 206 milioni non segnalalo sms nel suo bollettino settimanale che registra anche sempre nel periodo 9 e 15 agosto 66000 morti un numero invariato rispetto alla settimana precedente con il totale è arrivato ad oltre 4 milioni e 370 mila il pranzo è in gran parte dovuta alla regione del Pacifico occidentale si legge e all’America che hanno riportato un aumento rispettivamente del 14% e del 8% è tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

