Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 18 agosto Buongiorno da Francesco Vitale anche il entra in campagna elettorale con Salvini al governo avremmo avuto 300000 vittime dice il virologo crisanti candidato PD non si specula sui morti replica la lega che renda presenta oggi il programma elettorale di azione Italia viva con noi al governo le sentenze di assoluzione non saranno più appellabili a Fermo intanto Berlusconi morto ieri a 62 anni di Niccolò Ghedini senatore di Forza Italia storico avvocato del Cavaliere malato di leucemia era ricoverato al San Raffaele di Milano Donato ieri sera il Vasto incendio probabilmente doloso scoppiato su riso siciliana di Pantelleria non risultano feriti o case coinvolte evacuate anche le ville dei vip portati in salvo dalla guardia costiera 30 persone Italia divisa Intanto tra caldo e temporale oggirosso Palermo arancione in altre otto città allerta arancione per il maltempo in Lombardia e Veneto Gialla in altre nove regioni oggi a Leopoli in Ucraina il vertice tra zielinski e guterres intanto la Cina annuncia l’invio di truppe in Russia per esercitazioni congiunte nessun legame con l’attuale situazione internazionale regionale specifica Pechino intanto al terreno dell’Ucraina Acc le tensioni tra Serbia e Kosovo Borella riceve oggi a Bruxelles il leader e corti La corte suprema del prof Maina bloccati e provvedimenti di entrata in vigore del divieto di aborto nello stato dopo la sesta settimana nel Nord Carolina invece un giudice federale ha ripristinato il divieto l’interruzione di gravidanza dopo la ventesima in Florida bloccato un aborto di una sedicenne non è abbastanza matura per decidere secondo una corte di appello ancora molto nel mirino a Kabul in Afghanistan e ieri sera ha un’esplosione ha fattosempre fedeli in preghiera con un bilancio provvisorio di almeno 10 morti tra cui il celebre immancabili ho attaccato dei perché odia l’Islanda ferma dal carcere l’aggressore dello scrittore negando però conta i pon per veram sport play-off di conference League stasera per la Fiorentina che alle 21 sfida al Franchi gli olandesi del twente ancora più già di medaglia d’oro agli europei di nuoto di Roma tra cui gli errori della cicogna Nei 100 dorso e della staffetta 4 x 100 mista poi 4 Argenti e 2 bronzi altri o di Yuri anche gli europei di atletica Monaco di Baviera un argento e a due bronzi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa