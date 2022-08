Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale into il vento è calato e anche le fiamme il peggio sembra passato così il sindaco di Pantelleria Vincenzo campo fa il punto sulla situazione riguardo l’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha devastato molti ettari di macchia mediterranea ed esteso in una zona collinare Appena le spalle di Cala cinque denti due focolai che di fatto hanno quasi tagliato in due isola diffondendosi con rapidità anche per il forte vento di Scirocco bombardamenti in Ucraina bombardamento Russo nel centro di zatoka il presidente russo Oreste Faker do intanto proporrà il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj di organizzare un incontro con il libro del Cremlino Vladimir Putin lo sostengono i media turchi mentre ero anni attesa Leopoli dove vedrà diles Chi è il segretario generale ONU Antonio guterres il presidente turco che si sta sempre più attivamentecome mediatore per il conflitto ucraino ha di recente avuto colloqui con Putin associ il capo dello Stato Ucraina in precedente già proposto un confronto diretto con Putin che ha declinato sostenendo che non c’erano le condizioni minime e in particolare un’agenda concreta da discutere secondo la CNN Turk L’idea sarebbe di proporre che Putin e tedeschi si vedono per determinare la tabella di marcia verso una soluzione del conflitto di e la gente turco di recente ha avuto colloqui con lo stesso Putin anticipiamo la pagina sportiva concludi le gare del sincronizzate del nuoto tra le corsie il programma prosegue fino al 21 con i tuffi nuoto in acque libere i tuffi dalle grandi altezze di taglio ancora a caccia di medaglie per rendere gli unici gli europei di Nuoto Roma 2022 un Onda Azzurra che travolge gli europei la staffetta 4 x 100 finita stellare l’Italia del nuoto quindi stravince la competizione continentale 35 le medaglie 13 Ori 13 Argenti e 9 bronzi è fino al 21 agosto le finalipiegare in acque libere la cronaca ci porta in Sicilia un vero e proprio commercio di attestati falsi materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a beneficio di imprenditori lavoratori con la necessità di mostrare gli enti di vigilanza che le loro imprese erano inappuntabili sotto quel profilo è quanto emerso dall’operazione fai Curtis condotta dai carabinieri di Termini Imerese con il coordinamento della procura italiana e in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Palermo l’indagine Ha riguardato anche i paesi di Misilmeri e Ciminna voltiamo ancora pagina e si torna a parlare del maltempo in primo piano un temporale con forti raffiche di vento ha causato danni ingenti a Bondeno nel ferrarese L’insegna di un di un supermercato Scusate di un supermercato Coop è stata scardinata Mentre nelle vicinanze sono stati danneggiati alcuni tetti molti gli alberi abbattuti dal maltempo inclusi alcuni nei pressi di un parco giochi per bambini altri del cimiterola segnaletica stradale ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa