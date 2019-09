Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 18 settembre in studio Giuliano Ferrigno spazio l’informazione politica in primo piano ci sono delle priorità che il Governo è determinata mettere al centro della prossima manovra alleggerimento della pressione fiscale della riduzione delle tasse sul lavoro investimenti Verdi interventi per il sud mi prendi il racconto e ne ha parlato incontrando i sindacati per affrontare i temi della prossima legge di bilancio mi ha posto in evidenza anche un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro ti vuole tenere i conti in ordine e poi aggiunto fondamentale una seria lotta all’evasione fiscale per conto delle parti sociali ha spiegate un metodo che si intende proseguire il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del paese dell’Irlanda inviata gli Stati Uniti una nota formale attraverso la diplomazia svizzera per avvertire che qualsiasi eventuale azione ostile troverà un’immediata risposta da parte di Teheran viene poi ribadita l’estraneitàAiuta chi contro gli impianti petroliferi saliti di sabato scorso e l’iran è che contenga le cose di Washington a riguardo sui Riders il presidente iraniano rohani ha detto che l’Arabia Saudita dovrebbe vederli come un avvertimento per porre fine alla guerra nello Yemen torniamo in Italia cresce l’occupazione nel secondo trimestre 2019 secondo la nota congiunta di Istat INPS Ministero del Lavoro anpal e in più occupati sono cresciuti di 130 mila unita sul trimestre precedente e di 78 mila sullo stesso trimestre 2018 Ma le posizioni a tempo indeterminato sono aumentati sulla base delle comunicazioni obbligatorie di 134000 su base congiunturale che di 471000 su base tendenziale in calo le posizioni di lavoro a tempo determinato meno 45 mila unità rispetto al primo trimestre 2019 è meno 92 rispetto al secondo trimestre 2018 nuovo forte calo a luglio sia degli ordini meno 2,9% che del fatturato meno 0,5% dell’Industria ultime notizie in chiusura i 50 ragazzini che erano sulbus dirottato lo scorso XX marzo nel Milanese le loro famiglie i tre accompagnatori si sono costituiti parte civile nel processo davanti alla Corte d’Assise di Milano all’autista che presa in ostaggio giovani poi incendio l’autobus a San Donato Milanese ci sono costituiti pure il comune di crema è solo per il reato di incendio la società proprietaria del mezzo il Ministero dell’Istruzione la società sono state citate in giudizio come responsabili civili hanno deciso i giudici di tutto grazie per averci seguito organizza tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa