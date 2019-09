Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno pure politica in apertura Italia villa di Renzi parte della formazione di gruppi in Parlamento l’ingresso invita a scommettere sul rinnovamento non si combatte Salvini cerbottane dice contro Renzi anche il sindaco di Milano sala fatica a stare in una comunità collaborativa intanto lega Forza Italia e Fratelli d’Italia chiedono al ponte di riferire in Parlamento sull’uscita di Renzi dal PD parlamentari correnti non esiste dice Berlusconi la cronaca la consulenza medico legale sulla morte di Manfredi l’ha dato un esito piuttosto sicuro su un decesso per malattia anche se restano ignote le cause che hanno generato una patologia possono essere molteplici da un’infezione ad altre sono spiegato il procuratore di Milano Francesco Greco chiarendo che mesi fa di fronte a vari allarmi sulla vicenda tra cui la telefonata della giovane e gli esiti sulladi metalli pesanti radioattività viene presa in considerazione anche l’ipotesi dell’avvelenamento da cianuro migranti il numero di persone che hanno depositato richiesta d’asilo in Italia nel 2018 è calato del 57,8% circa 53400 persone da ferma l’ocse nella scheda italiana del emigration Outlook la maggioranza viene da Pakistan Nigeria e bangladesh, 1 milioni le persone nate all’estero residente in Italia sono il 10% della popolazione italiana totale 172000 gli italiani emigrati in paesi OCSE nel 2018 – 0,2% + 30% + 16,7% di spagna al 11,1 nel Regno Unito a nuovi arrivi di migranti sulle coste italiane non trita Valmontone lancia un allarme per una barca di legno che avrebbe avuto 45 quello migranti il dossier più Spinoso per con te questa sera con la cronaca e ultime notizie di chiusura 90% dello spoglio dei voti blu bianco di bennigan’s supera con 32 seggi il partito di Benjiné conquista 31 in inglese ti ho fatto sapere la commissione Nazionale elettorale citata dai media dakwah lezione di destra avrebbe 57g quella di centro-sinistra 55 ago della Bilancia resta lì dove sei oggi la lista alla Bonita il terzo partito con 13 seggi che entrambe le coalizioni ci conferma non hanno la maggioranza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa