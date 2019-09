Ultime Notizie Roma del 18-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno humanus fiscale da €2000 per i cittadini che risiedono nelle città metropolitane inquinate nelle zone interessate dalle procedure di infrazioni comunitarie che rottamano autovetture fino alle 4 dovrei vedere la bozza del decreto per il contratto dei cambiamenti climatici tela promozione dell’economia verde viva non sei un credito d’imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale servizi di sharing Mobility con veicoli elettrici Zero emissioni Inoltre Maxisconto sui saponi o alimentari sfusi privi di confezione di plastica per 3 anni di contributo del 20% sul costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina privi di imballaggi primari secondari Cambiamo argomento non mi fa paura questo uscita Atlante è un’azienda complessa con tanti dirigenti validi dice il viceministro allo sviluppoStefano buffagni sul possibile impatto sul dossier Alitalia che l’uscita di Castellucci di Atlantia l’importante è lavorare sul piano industriale importante è che il piano giri e garantisca il lavoro è l’azienda aggiunge la cronaca la Guardia di Finanza sequestrato la nota piattaforma xtream-codes oscurando i circa 700 mila utenti che ne usufruivano l’operazione delle Fiamme Gialle rientra nel Maxi blitz messo a Segno questa mattina anche dalla zia contro le televisioni legali le Web Tv che trasmettono il segnale delle pay-tv Sono attori ordine europeo di indagine nei confronti di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale emessi dalla Procura di Napoli utenti della piattaforma rischiano multe da 2500 a €25000 di chiusura l’ultima notizia di politica sono 13 senatori del gruppo di Italia Vivaldi anche il gruppo alla camera prendiamo un impegno di garantire che La legislatura arrivi fino almeno alle elezioni del Presidente della Repubblica nel 2022 digerenti ti invito a scommettere sul rinnovamento non si combatte Salvini con le cerbottane dice contro Renzidi Milano sala fatica a stare in una comunità collaborativa lega Forza Italia Fratelli d’Italia chiede racconti di riferire in Parlamento nostri parlamentari con Renzi non esiste spiega Berlusconi definisce il governo non più prima delle 4 sinistro è tutto grazie per averci seguito le news torno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa