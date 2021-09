Ultime Notizie Roma del 18-09-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Qual è L’agenzia covid il primo piano parliamo di scuola se nord a sud Aumentano i casi di studenti positivi e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza a volte per mancanza di attenzione e responsabilità da parte di alcuni genitori che come accaduto a Torino hanno portato i due figli a scuola violando l’obbligo di quarantena causando di conseguenza pochissimi giorni dall’inizio interruzione delle lezioni presidenza per tanti studenti Al momento sono un centinaio le classi andando in Italia Ma ritengo sia destinato ad aumentare dice il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi di Roma Mario Rusconi proprio per ridurre del quarantenne didattica a distanza a microbolle per i ragazzi delle Scuole Sul modello tedesco ricalcando quanto già avviene su ieri nei casi in cui vengano scoperte positività ovvero limitare gli solamente ai contatti strettissimi di chi viene colpito dal di Roma esperti e di piùsono molto perplesso è troppo pericoloso dicono giudica eccessivo il numero di classi che ha pochi giorni alla partenza della scuola è finito in quarantena e punta il dito sulla scelta del governo di delegare i genitori la misurazione della temperatura degli studenti è indispensabile che siano le scuole a provvedere la misurazione dice il Presidente dell’Associazione dei consumatori e Carlo Rienzi che sta preparando una formale diffida il Miur e agli uffici scolastici regionali Affinché si attivino per modificare la procedura di accesso agli istituti allo scopo di evitare la quarantena migliaia di studenti e il Ministero della Salute al termine della cabina di regia ha confermato la permanenza della Regione Calabria in aria Bianca questo dopo la verifica dei dati aggiornati dei cosiddetti indicatori decisionali la cronaca ancora morti bianche in Toscana è deceduta nel turno che si conclude di sera mentre lavorava domattina ero composto due rulli nel quale sarebbe rimasto tra un operaio di 48 anni originario della Sicilia è residente a Prato tirato fuori da colleghi attesa dell’ambulanza hanno provato a rianimarlo con prima non avrei di soccorso Purtroppo sia lavoro tentativi sia poi quelli dei sanitaririsultati Vani di collega deceduto senza riprendere conoscenza lascia una moglie una figlia di 13 anni e la Polizia ha eseguito un provvedimento di Fermo della procura di Napoli nei confronti dell’uomo di 38 anni ritenuto gravemente dell’omicidio di una bambina si tratta di un collaboratore domestico molto conosciuto nella zona dove abita il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice finora era prevalsa li porti dell’incidente quella caduta dal balcone del piccolo di 3 anni da quanto ricostruito aveva accesso all’abitazione di diverse famiglie del quartiere che si fidavano di lui È descritto come una persona molto Chiusa di carattere al momento della tragedia la mamma del bambino si era allontanata dalla stanza dove era il figlio è tutto per il momento il mattone torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa