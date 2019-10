Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è ancora l’augurio di una buona giornata dalla Francesco Vitale in studio Turchia Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 5 giorni in cui gli americani favoriranno l’evacuazione dei curdi della zona di sicurezza l’annuncio ieri dipende dopo l’incontro con erdogan finiti toglieranno l’esenzione la Turchia quando lo stop alle armi diventerà permanente Le Milizie curde parlano di garanzia da Washington sul loro futuro il Consiglio Europeo intanto condanna ad azione unilaterale di richiedere ritiro delle forze turche Di Maio sfida con te chiedendo che la manovra torni in consiglio dei ministri e stamani riunisci ministri del MoVimento 5 Stelle su molti temi voglio vederci chiaro tutto è stato fatto salvo intese perché non c’è ancora accordo su tante cose ha detto i suoi vuole per un punto su carcere confische grandi valori su cui viviamo dei tentennamenti affermano da Movimento 5 Stelle Plastik taxi via del primopatuanelli Sono scattati oggi dati americani sui prodotti europei per un valore di 7,5 miliardi di dollari per l’Italia colpiti tra gli altri formaggi e liquori dazi al 25% anche per i francesi olive greche whisky scozzese frena ancora Intanto il PIL cinese che nel terzo trimestre cresce del 6 % annuo a fronte di attese pari a 6 + 1% la produzione industriale + 5,8 ed è stato arrestato ultra napoletano che guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima di Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario il governo Trump chiede e perde un altro ministro dell’energia Perry lascerà entro fine anno secondo l’ultimo sondaggio il 52% degli americani favorevole impeachment per il presidente americano a favore anche il 25% del congresso il momento100% dire prosegui oggi intatta negli Stati Uniti la visita di Mattarella e dopo la notte più violenta dall’inizio delle proteste contro le condanne dei liberi separatisti la catalogna vissuto ieri una giornata di mobilitazione si prepara il grande sciopero generale alla manifestazione che oggi era leader hanno tutta la regione presidente Catalano Torre annuncia di voler inviare un secondo referendum sull’indipendenza entro due anni Intesa la brexit tra Regno Unito e Unione Europea Dublino esprime soddisfazione Johnson parla di un grande accordo che restituirà il controllo del paese ma ora la partita si sposta Westminster contrari laburisti nazionalisti scozzesi ogni irlandesi domani la prova dei comuni che ricadono negoziatore barnier possibile la notifica entro il 31 ottobre e prosegue oggi in all’Auditorium Parco della Musica la quattordicesima festa del cinema di Roma ieri il via ufficiale con due star americane con Edward Norton E invece oggi il tuo documentario Pavarotti e dagli Stati Uniti la notizia che Jennifer Lawrence sposerà il galleristamaroni sport oggi a Motegi in Giappone le prove libere della MotoGP Marquez campione ancora fame. la vittoria però si mette il periodo difficile vuole finire nel migliore dei modi tennis impresa dell’azzurro che ha 18 anni batte il numero 16 al mondo Monfils e conquista il suo primo quarto di finale in un torneo ATP oggi ad Anversa in Belgio ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa