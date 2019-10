Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato arrestato l’ultra napoletano alla guida dell’auto che il 26 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima della partita Inter Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro a Milano si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario nel corso dell’indagine di questi mesi aveva scelto sempre di avvalersi della facoltà di non rispondere è accusato di aver accelerato alla guida della sua Renault che faceva parte della carovana degli napoletani quando proprio all’inizio degli stronzi un gruppo di Ultras interisti in base alla strada con una salto programmato con tanto di massa coltelli e bastoni l’ennesima la risalita di energiaCondotti magmatici interni dell’Etna ha portato una nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa con l’emissione di cenere lavica dei crateri sommitali sennò me li sono monitorati Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia o fenomeno circoscritto ad alta quota ma per precauzione l’unità di crisi dell’ aeroporto di Catania ha disposto la chiusura di due settori spazio aereo avrebbe ucciso con 4 colpi Darma da fuoco il fratello Paolo 40 anni al culmine dell’ennesima lite per la richiesta di denaro da parte della vittima che sembra fosse tossicodipendente è l’accusa contestata dai Carabinieri della compagnia di Paternò il 34enne Andrea befumo Chi è stato arrestato per omicidio la tragedia è avvenuta la notte scorsa in via Pergusa Paternò la risata è una rivoltella calibro 38 detenuta illegalmente Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un provvedimento della locale procura nei confronti di 17 personevario titolo per rapina estorsione e ricettazione furto di opere antiche inchiesta secondo I magistrati ha consentito di sgominare un gruppo criminale ed elevata pericolosità sociale degli alla commissione di reati contro il patrimonio nelle province di Catania Enna e Siracusa durante le indagini dei militari dell’arma in italiano recuperato Prima che potesse venduta al mercato nero delle opere d’arte la biga di morgantina struttura bronzo scoperta alla fine dell’800 proprio nei pressi dell’attuale sito archeologico di morgantina in provincia di Enna ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa