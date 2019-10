Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli avvio marginalmente positivo per Piazza Affari indice MIB Segna una crescita dello 0,3% Lidl sei un aumento del 0,06% e tengo ancora il PIL cinese nel terzo trimestre cresciuto del 6 % annuo a fronte di attese pari a + 6,1% il dato si attesta intorno ai minimi degli ultimi 30 anni dopo il più 6,2 % del secondo trimestre il più 6,4 del primo nel mezzo delle turbolenze commerciali con gli Stati Uniti dicono mi ha spiegato l’ufficio nazionale di statistica in una nota ha di fronte ai rischi e sfida in aumento sia interne sia esterne l’ennesima risalita di energia nei Condotti magmatici interni dell’Etna ha portato unaasertiva del vulcano attivo più alto d’Europa con l’emissione di cenere lavica dai crateri sommitali fenomeni sono monitorati dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o fenomeno circoscritto ad alta quota ma per precauzione l’unità di crisi dell’ aeroporto di Catania ha disposto la chiusura di due settori dello spazio aereo sarà consentito l’arrivo di 4 aeromobili ogni ora mentre patente non subiranno limitazioni ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi i passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree è stato arrestato l’ultra napoletano che guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima di Inter Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario scattati oggi i dazi di Donald Trump contro il madeineurope perlitasaranno colpiti tra gli altri prodotti i formaggi a partire da pecorino e parmigiano e di cuori e gli Amari dazi al 25% anche per i vini francesi le olive greche il whisky scozzese in tutta la storica statunitense sulle importazioni dal vecchio continente riguarda è di 7 miliardi e mezzo di dollari tutti gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Stati Uniti favoriranno l’evacuazione dei Combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con un cara lo ha detto il vicepresidente americano My Pens dopo l’incontro erdogan ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

