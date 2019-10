Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Chrono Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio Conte Aprea verifiche sulla manovra dopo i distinguo le tensioni nella maggioranza su alcuni aspetti della legge di bilancio Al di là delle singole dichiarazioni ci confronteremo lavorando articolato definitivo quando torno a Roma Ricordiamoci che abbiamo approvato Salvo intese c’è la possibilità di fare ulteriori verifiche non mi sottrarrò ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo ha spiegato conta d’ingresso del vertice europeo in alcune interviste del capo del governo anche annunciato che una tac Forse lavoro sulla riforma dell’irpef che non potrei essere realizzata quest’anno ma Svizzera 2020 e ha detto di considerare un bell’obiettivo unificare al 20% l’aliquota del 27 del 23 il segretario del PD Zingaretti ammonisce la manovra è stata votata Guai a rimettere in discussione una ripartenza la Leopolda numero 10 saranno le particolare quella diuscita l’Italia viva parleremo di futuro dei prossimi 10 anni Infatti ci saranno moltissimi in legno lo ha detto Matteo Renzi a Radio anch’io presentando edizione della kermesse da lui ideata che inizia oggi pomeriggio nelle azione Fiorentina Domani verrà rivelato il simbolo del nuovo partito risultato vincente in un sondaggio online ma c’era ufficialmente Italia viva con la presentazione la firma del Manifesto programmatico fatti dalla sede della manifestazione spuntato nella notte un nuovo murales firmato da tv-boy che ritrae Renzi intitolato Italia morta vivente scontri sporadiche bombardamenti di artiglieria sono stati avvertiti al confine della Siria ma sostanzialmente regge l’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano pence è il presidente turco erdogan su un cessate il fuoco di 5 giorni per consentire il ritiro dei Curati Le Milizie curde chiedono garanzia Washington sul loro futuro il Consiglio Europeo condanna l’azione unilaterale di Ankara e chiede ritiro turco Amnesty International denuncia crimini di guerra dell’esercito turco e dalle Milizie Sirialleati Sono scattati i dazi annunciati dal Presidente Trump contro il Made in Europe per l’Italia saranno colpiti dagli altri prodotti formaggi a partire da pecorino e parmigiano e liquori Amari dati al 25% anche per i vini francesi le olive greche il whisky scozzese la stretta riguarda beni per un valore di 7 miliardi e mezzo di dollari i dati secondo Stime di Coldiretti provocando un calo delle vendite dei prodotti agroalimentari made in Italy in Stati Uniti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

