Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale E venne ritrovata l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio con te apra verifiche sulla manovra dopo i distinguo le tensioni nella maggioranza su alcuni aspetti della legge di bilancio Al di là delle singole dichiarazioni ci confronteremo lavorando articolato definitivo quando torno a Roma Ricordiamoci che abbiamo provato in salvo intese c’è la possibilità di fare ulteriori verifiche non mi sottrarrò ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo così conta l’ingresso del vertice europeo intervista il capo del governo anche annunciato che una trasporta lavoro sulla riforma dell’irpef che non potrà essere realizzata quest’anno ma Svizzera 2020 ha detto di considerare un bell’obiettivo unificare al 20% l’aliquota del 20 del 23 il segretario del PD Zingaretti ammonisce la manovra è stata votata Guai a rimettere in discussione una ripartenza l’aeroporto numero 10 saranno le foto da particolare quella della nascita di Italia vivafuturo dei prossimi 10 anni Infatti ci saranno moltissimi millennials l’ho detto Matteo Renzi a Radio anch’io presentandole edizione della kermesse da lui ideata che inizia oggi pomeriggio nell’ex stazione Fiorentina Domani verrà rivelato il simbolo del nuovo partito risultato vincente in un sondaggio online nascerà ufficialmente Italia viva con la presentazione la firma del Manifesto programmatico a pochi passi dalla sede della manifestazione è spuntato nella un nuovo murales firmato da tv-boy che ritrae Renzi vestito lato Italia morta vivente che abbiamo argomenti dei morti oltre 60 feriti il bilancio di una notte di scontri tra manifestanti e polizia Beirut in altre regioni del Libano e migliaia sono tornati in piazza dopo l’annuncio di nuove tasse decise dal governo e dimostranti hanno dato fuoco ai cassonetti copertoni è stato arrestato oltre a napoletano alla guida dell’auto che il 6 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli Durante gli scontri tra Ultras prima della partita Inter Napoli vicino allo stadio di San Siro a Milano si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontarioavrebbe legami con Clan camorristici con il gruppo ultra partenopeo dei matti Manduca secondo gli inquirenti alla guida di una Renault kadjar nella carovana degli Ultras napoletani avrebbe accelerato da un gruppo di ultrà interisti che aveva invaso la strada Fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di 6 anni da una persona e che insieme a un complice gli arrivo le spalle però incurante della presenza del bimbo il quale si salva perché non viene colpito adesso i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia al termine di indagini coordinate dalla dda di Catanzaro hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio di Carmelo Polito ucciso il primo marzo 2001 San Gregorio d’ippona si tratta di Francesco Panacea già ti è venuto perché coinvolto in un altro delitto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa