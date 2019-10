Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato arrestato l’ultra napoletano che secondo gli inquirenti guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima di Inter Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario avrebbe legami con Clan camorristici con il gruppo partenopeo dei matfis nella conferenza stampa di oggi le jeep Guido Salvini ha spiegato che le indagini sono state caratterizzate dallo metà dei gruppi ultra quelli napoletani e interisti i protagonisti di tafferugli che hanno collaborato tanto che investigatori hanno dovuto incrociare le versioni rese da alcuni Ultras per corroborare riscontri emersi dalle immagini delle telecamere a presa la notizia la madre di berardinelli Si è sfogatabukan ho preso il disgraziato che ammazzato Mio figlio non mi cambia la vita ma spero di vederlo faccia a faccia e che abbiamo ancora argomento a Milano un bimbo di 6 anni è stato portato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della scuola che il bambino frequenta la Pirelli di via Goffredo da Bussero in zona Bicocca ha subito un gravissimo trauma cranico prognosi riservata ai PM di Milano Francesco Ciardi in vista dell’apertura di un fascicolo per lesioni colpose ha disposto accertamenti sulla ringhiera dove il bambino è caduto e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola e voltiamo ancora pagina andiamo all’estero dopo mesi di trattative strappi e scontri giovedì è stato raggiunto un accordo sulla brexit Regno Unito Unione Europea nessun confine Irlanda ma controlli sulle merci il consenso dell’assemblea dell’Irlanda del Nord sull’applicazione a lungo termine delle leggi europee un regime misto per l’IVA l’assicurazione che le relazioni future saranno basate su un accordo di libero scambio con zero datti sono questi quattro punti chiave dell’intesa chefaccio passare il vaglio di Westminster il Parlamento britannico è chiamato sabato mattina Dare sopra il divorzio consensuale dall’Unione Europea siglato dal premier Boris Johnson un voto che si preannuncia tutt’altro che scontato e cambiamo ancora argomento la pagina politica con questo governo e la sua manovra economica il fatto positivo aver sconfitto il salvinismo fatto di balle debiti l’Italia è tornata credibile così il segretario del PD Nicola Zingaretti su Sky Tg24 sottolineando che quello giallo rosso è un governo di coalizione quindi c’è bisogno di ritrovare convergenze è un dovere trovare io non dico che ci si riuscirà a trasformare questa Alleanza di governo in un’alleanza politica e che si misuri Nel confronto con i cittadini hanno detto Queste sono anche sorpreso che la destra no perché ho capito perché si sono arrabbiati hanno paura perché se andasse avanti questa proposta e questo processo politico noi avremmo riaperto la contendibilità politica in questo paese che c’è tra dueche Come accade in una democrazia si confrontano quindi la cosa più naturale andiamo a Cagliari una bambina di 8 anni e sua madre sono state travolte da un Suv mentre attraversavano la strada davanti alle scuole medie di serviana nel sud Sardegna la piccola è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari ed è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita lievi le ferite riportate dalla mamma il super ha condotto da una donna di 31 anni che si è subito fermato a prestare soccorso La macchina è stata poi sequestrata sul posto in via agenti della polizia locale un incidente fotocopia ma con esito tragico è avvenuto Invece mercoledì scorso Iglesias nonna di 67 anni nipotina di 8 sono stata investita è sempre da un Suv mentre la donna accompagnava a scuola La bambina anche in questo caso l’autore ha tre volte durante l’attraversamento della strada non lontano dalle strisce pedonali nell’impatto la 67enne avuto la peggio è morta nel tragitto verso l’ospedale erala notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

