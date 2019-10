Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio in apertura a Torniamo a parlare dell’offensiva tour pensieri alla tregua immediata dagli Stati Uniti vacillare di turchi contro la città siriana di razza line Sotto assedio anche dopo l’annuncio di una sospensione dell’offensiva per 5 giorni il presidente turco Trump dice salveremo ancora più vita e sconfiggendo il terrorismo Le Milizie curde hanno chiesto garanzie agli Stati Uniti per il loro futuro l’Unione Europea condanna l’azione militare di Ankara per Amnesty indah radiologia ci sono crimini di guerra il premier Conte che abbiamo meglio termini e condizioni della Season e cambiamo ancora argomento pronta consegna località belghe migliaia di manifestanti a Barcellona l’ex presidente della Catalogna deciso di presentarsi volontariamente relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della corte suprema spagnolerilasciato sono sempre stato contro la violenza ha detto Ed ora la cronaca un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola Milano la Pirelli in via Goffredo da Bussero le sue condizioni sarebbero gravi l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9:45 secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel i PM di Milano in Francesco Ciardi in vista dell’apertura di un fascicolo per lesioni colpose ha disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola Napoli Stiamo già lavorando per informare l’IRPEF dobbiamo superare l’attuale regolamentazione l’obiettivo e abbassare le tasse non aumentarle così il premier a Bruxelles Conte ribadendo quanto già girato ad alcuni quotidiani non si tratta di criminalizzare nessuno ha detto per obiettivo è pagare tutti per pagare meno è in chiusura Torniamo a parlare di civiltàla triste vicenda degli uomini della polizia di stato a Trieste assassinati ci fa riflettere su una norma della nostra Costituzione della quale si parla forse troppo poco sentiamo in proposito l’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole è già Ma da cosa dobbiamo difenderci nel 2019 quasi 2020 non certo dalle baionette austriache nei Cavalieri francesi hotelera li dobbiamo difenderci Certo che bello organizzate mettono in pericolo la patria e ancora non basta dovremmo difendersi dagli regalità diffusa organizzata è voluta come tale è quasi a fare della furbizia un cannone costituzionale che non è tale sto andando a cena nostra Repubblica sul lavoro e dunque tutto l’opposto sulla velocità in buona fede dei nostri cittàe non basta ancora dovremmo difendere la patria da quel senso di trascuratezza di sciatteria di incompetenza dilagante che finiscono con rendere pericoloso anche il rinnovo degli oggetti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa