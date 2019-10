Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica di apertura acque ancora agitata nella maggioranza sulla manovra con il Movimento 5 Stelle Italia viva che Mirano a modificare in Parlamento il premier Conte annuncia una forma dell’irpef e assicura che non si sottrarrà verifiche sulla legge di bilancio Matteo Renzi attacca su quota 100 è ingiusta dice potremmo un emendamento per cancellarle dare quei soldi alla famiglia gli stipendi fine viceministro sviluppo economico buffagni Lo invita a non fare il primo della classe evitare una gara al rialzo perché sottolinea facciamo un danno al paese nega poi scontri Movimento 5 stelle con te sul tetto al contatti il segretario del PD unisce la manovra è stata buttata Guai a rimettere in discussione una ripartenza da cronaca un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuolasecondo una prima ricostruzione dei Carabinieri il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto il bambino ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata è stato operato all’ospedale Niguarda la cura per un’ inchiesta per lesioni colpose al disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola argomento sono circa 7 milioni le persone tatuate in Italia il 12,8% della popolazione mentre roba si stima che siano oltre 60 milioni per quadro che emerge da un’indagine dell’istituto superiore di sanità i tatuaggi sono più diffusi tra le donne 13,8% che tra gli uomini 11,7 poco più della metà il 58,2% è informato sui rischi e solo il 41,7% sulle controindicazioni ultima notizia in chiusura Il tribunale di Palermo accogliendo la richiesta della procura ha dichiarato il fallimento del Palermo Calcio è decisione dei giudici del tribunale fallimentare del Capoluogo è stata depositata questa mattina il fallimento riguarda la vecchia società rosanero in seguito ad un’istanza presentata alle PMIla dichiarazione di fallimento complica le sorti giudiziarie dell’ex Patron Maurizio Zamparini sotto processo per ipotesi di falso in bilancio in quanto l’insolvenza porterebbe alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta è tutto graticole news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa