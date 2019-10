Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la pagina dedicata agli esteri la Turchia sta violando il cessate il fuoco in Siria previsto dell’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano pensa il presidente turco erdogan Questa è la denuncia alle forze democratiche siriane a guidà corda che riferiscono di attacchi aerei di artiglieria sulle posizioni dei Combattenti insediamenti civili e in un ospedale 5 Combattenti curdi siriani morti 2 feriti il Consiglio Europeo condanna all’ azione unilaterale di Ankara e chiede il ritiro turco Amnesty International denuncia crimini di guerra dell’esercito turco e delle Milizie su alleate ancora essere sono scatta fidassi annunciati dal Presidente Donald Trump contro il Made in Europe partita dell’Italia saranno colpiti tra gli altri prodotti informatici a partire dal pecorino e parmigiano e liquori Yamaha ritratti al 20 ciper 100 anche per i vini francesi le olive greche il whisky scozzese la stretta riguarda beni per un valore di 7,5 miliardi di dollari fidarsi secondo Stime di Coldiretti provocheranno un calo del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari made in Italy negli Stati Uniti del presidente della Catalogna Germana si è Consegnata la solita belga ed è stato rilasciato poco dopo in un comunicato spiega di avere il sito di presentarsi involontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della corte suprema spagnola ma respinge l’ordine di arresto se si oppone ad ogni tentativo di rimandarlo in Spagna in Catalogna Intanto oggi gli indipendentisti hanno indetto lo sciopero generale nella notte nuovi scontri in tutta la regione ferito un ragazzo il governo assicura la violenza non resterà impunita rinviato il plastico di campionato Barcellona Real Madrid andiamo in Messico in chiusura una vera e propria battaglia a colpi di armi automatiche scoppiata il capoluogo dello Stato messicano di sinaloa quando una pattuglia di agenti Ha individuato il tentato di arrestare o video Guzman l’ho perso il figlio ventenneEl chapo Guzman l’idea di Narcos in carcere negli Stati Uniti uomini armati legati al casello sono intervenuti ingaggiando una sparatoria per liberare i giovani autorità centrali fanno sapere che l’operazione per arrestarlo è stata interrotta per salvaguardare le Firenze e l’uomo è tornato libero e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

