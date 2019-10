Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura acque agitate nella maggioranza sulla manovra con il Movimento 5 stelle gialle Aviv che mira una modifica in Parlamento premere Giuseppe Conte annuncio riforma dell’irpef assicura che non si sottrarrà verifiche sulla legge di bilancio senza targa su 400 è ingiusta dice potremmo un emendamento per cancellarle dare i soldi alle famiglie agli stipendi il viceministro allo sviluppo economico in spagnolo in vita Non fare il primo della classe di evitare una gara rialzo perché facciamo un danno al paese nega scontri col Movimento 5 stelle con te sul tetto al contante di maglia ha riunito a Palazzo Chigi ministri segretario del PD Zingaretti ammonisce la manovra è stata votata guai rimettere in discussione una ripartenza di essere alla fine delle 120 ore di tregua la nostra operazione ponte di pace continuerà in modo ancora più determinatonon mancheranno le promesse sull’evacuazione delle Milizie curde dalla zona di sicurezza della Turchia lo afferma il presidente erdogan all’indomani dell’accordo raggiunto il vicepresidente americano penso un accettate il tuo bianche avrebbe violato le forze democratiche guida kuda riferiscono di attacchi aerei e di artiglieria supposizioni dei Combattenti insediamenti civili e anche se un ospedale intanto esperti chimici dell’anno hanno annunciato che stanno raccogliendo informazioni Dopo le notizie sul presunto uso di fosforo bianco da parte delle forze turche ultima notizia in chiusura sono ufficialmente scattati dati annunciati da Trump contro il Made in Europe per l’Italia colpiti dagli altri prodotti formaggi Apa arti Torino e parmigiano e liquori Amari dati al 25% anche per i vini francesi Holiday greche whisky scozzese la stretta riguarda beni per 7,5 miliardi di dollari la scelta statunitense In alternativa per rispondere a tempo debito con le nostre misure relative al caso Boing in cui gli Stati Uniti hanno violato le regole del danno il commento del commissario europeo al commercio Mastro Grazieci seguito le news tornano alla prossima edizione

