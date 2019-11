Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale non è buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale Alba di scontri Hong Kong dove la polizia Ha fatto uso di lacrimogeni per impedire ai manifestanti Pro democrazia serraglia ti dà giorno all’interno del Politecnico di uscire dall’edificio ore di caos con i resti al termine di una notte di schermaglie i dissidenti hanno difeso le loro posizioni appiccando il fuoco sulle barricate tirando frecce la pulizia minacciato il ricorso alle armi poi tramite il rettore del Politecnico ha fatto sapere che chi si fosse consegnato sarebbe stato giudicato secondo la legge quando però i manifestanti hanno tentato di uscire dal campo Gli agenti li hanno Fermati con i lacrimogeni per timore che vissero agli arresti molti sono rientrati altri si sono diretti in centro Dove si è aperto un altro fronte di protesta e Zingaretti rilancia L’agenda del PD chiudendo l’assemblea di Bologna dal fiscodei salari di donne uomini dallo ius soli ius culturae allo stop ai decreti sicurezza di Salvini c’è mezzo paese sott’acqua il futuro di 11000 lavoratori a Taranto in discussione uno pensa roscioli e la replica di Maio a tarda sera Maurizio Talarico annunciato la sua candidatura alla presidenza della Calabria con una lista civica sostenuta dal PD e punta a coinvolgere i 5 stelle su un programma per la legalità la lotta alla burocrazia e pubblica a gettare scompiglio nella maggioranza ci sono anche centinaia di emendamenti alla manovra del governo che oggi approderanno alla commissione bilancio del Senato da parte dei partiti di maggioranza delle opposizioni Tra questi la senti di cancellare 400 la supertux misure a cui Movimento 5 Stelle non vuole rinunciare il PD punta una revisione Green delle imposte l’aumento del fondo per la non autosufficienza anche sulle Ilva potrebbe riemergere lo scudo penale osteggiato dai genitori del MoVimento 5 Stelle allarme fiumi in Toscana ed Emilia per il maltempo Dov’è per oggi il meteo prevede temporali la piena del Reno transita nelsarà una piena storica dice il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini l’anno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze a Pisa l’ondata di piena è passata senza troppi danni in Alto Adige una valanga travolge un centro abitato in Val Martello danni alle case Ma nessun ferito ancora blackout e oltre dodicimila persone isolate bomba d’acqua nel casertano dove oggi le scuole resteranno chiuse alberi caduti e un ferito grave a Roma Venezia tira un sospiro di sollievo gente di ripartire dopo il terzo picco di acqua alta in una settimana registrato ieri la marea ha raggiunto i 150 cm poi però si è abbassata rapidamente oggi riaprono le scuole musei vaporetti saranno in funzione per le autorità e le persone le attività colpite comincia la conta dei danni ci rialzeremo come la Fenice L’importante è che il paese di ogni tua detto il sindaco Brugnaro sindacati sulle barricate per salvare le Acciaierie di Taranto nei suoi 11000 posti di lavoro la film valuta una manifestazione a Roma con i lavoratori e la chioma sicura che gli operai non spegneranno gli impiantitanto i dipendenti delle aziende dell’indotto della Silva si apprestano a presidiare a partire dalle 7 di questa mattina la portineria ci dello stabilimento siderurgico di Taranto la protesta potrebbe trasferirsi nei prossimi giorni se non salderà le fatture in sospeso le imprese di autotrasporto hanno già proclamato lo stato di agitazione della categoria è messo in mora l’azienda e non si placa in Iran una protesta contro i rincari della benzina 1000 persone sono state arrestate ieri nelle manifestazioni svolte in Oltre 100 città iraniane secondo voci non confermate i morti avrebbero già superato la decina ucciso anche un agente di polizia la guida Suprema Ali khamenei ha attribuito la responsabilità delle feste bambini Agli ordini dei nemici della Repubblica islamica dall’ex casa Imperiale dei carrari I’m del Popolo una casa bianca condannato la pelle rigide restrizioni Alle comunicazioni usate Milano contro i manifestanti lo sport 21 Y stefanos tsitsipas ATP Finals di Londraaustriaco Dominique cm per 6-7 6-2 7-6 nella sfida decisiva per l’assegnazione del titolo in 2 ore e 35 minuti di gioco al Gran Premio di Interlagos vince verstappen ma a fare potere lo scontro tra le due Ferrari stasera per Euro 2020 lo stadio di Palermo ospita Italia Armenia ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa