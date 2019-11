Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio allarme fiumi in Toscana ed Emilia per il maltempo la piena del Reno transita nel bolognese esondato Il torrente Idice nella zona di Budrio allerta a Firenze a Pisa per la piena dell’Arno che la normale di studenti mettono in salvo i libri dall’acqua in Alto Adige valanghe in Val Martello danni alle case Ma nessun ferito riaperta autobrennero chiusa per un cavo di media tensione caduto anche sulla linea ferroviaria e oltre 12000 isolati Domani scuole chiuse a Caserta Livorno Pisa Empoli bomba d’acqua nel casertano alberi caduti un ferito grave a Roma III picco della Carta Venezia in una settimana la marea raggiunge 50 cm poi però si abbassa rapidamente e da oggi la città cerca di ripartire riaprono anche le scuole andiamo all’estero a Hong Kong non sifermano le proteste Il Blitz È scattato anche poco prima dell’alba di lunedì Ovviamente ora di Hong Kong la polizia Ha fatto irruzione nel università Politecnico di Kobe dove sono asserragliati circa 200 manifestanti democrazia secondo quanto riferito dalla BBC all’interno del campus si vedono incendi alimentati da piccole esplosioni e torniamo in Italia per parlare di politica ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo Ius culturae lo ius soli Certo che lo faremo con queste parole Nicola Zingaretti segretario dem dell’assemblea nazionale del PD a Bologna dato vita un’altro botta e risposta tra le forze politiche che compongono la maggioranza di governo se PD vuole far approvare al più presto la legge che prevede l’acquisizione della cittadina sul territorio italiano Il MoVimento 5 Stelle respiro e ribatte c’è mezzo sott’acqua e uno pensa lo ius soli siamo sconcertati la controreplica del vice segretario PD Andrea OrlandoChiama più cose insieme più tardi Luigi Di Maio ribadito in questo momento i cittadini ci chiedono di affrontare delle emergenze Noa slogan dobbiamo governare ci sono delle priorità da affrontare e ci sono anche delle polemiche realtà su Elisabetta trenta Ministro della Difesa nell’esecutivo giallo-verde Il Corriere della Sera raccontato che vive ancora nell’alloggio di servizio era stato assegnato quando era al governo subito è scoppiata la bufera politica tutti anche il suo partito Le hanno chiesto di lasciare l’appartamento lei però si è giustificata dicendo che la casa inosservanza di ogni Vorrei sapere assegnata al marito militare che mi avrebbe pieno diritto in chiusura diamo un rapido sguardo alla borsa quella di Hong Kong apre la seduta positiva con i numeri record raggiunti da Wall Street malgrado le violenti proteste del weekend nelle Colonia langfang sale dello 0 47% 26400 51,64 punti in frazionale calo invece Shanghai e scienze di 15potete cedono rispettivamente lo 0,06% e lo 0,15% a quota 1600 3,32 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa